“Murió gente cuando River descendió, y si no ascendía iba a morir mas gente”

Matías Almeyda quedó grabado dentro de la historia de River. Fue el capitán del equipo que perdió la promoción con Belgrano de Córdoba y descendió por primera vez a la B Nacional y el director técnico que lo regresó a la A.

En una extensa entrevista con Súper Mitre Deportivo, el actual director técnico de San Jose Earthquakes de la Major League Soccer de Estados Unidos rememoró su paso por el elenco millonario.

"Descendí como jugador y al otro día llamé a Passarella para ser entrenador. En 15 días pasé a entrenar a mis ex compañeros. Fue un cambio grande. Era el peor año de la historia y no habiendo dirigido nunca. Era el capitán del descenso", sostuvo el Pelado.

El oriundo de Azul explicó cómo se gestó la decisión de pasar a ser director técnico. "Al otro día del descenso lo llamé a Passarella y le dije 'mire, si usted acepta, el DT quiero ser yo'. Él me dijo que estaba loco, que iba a vivir el peor año de mi vida. Le contesté 'usted está loco igual que yo, seremos dos locos'". Y luego, agregó: "Nadie llamaba para ser el entrenador, era un fierro caliente para agarrar".

El ex Lazio, Parma e Inter también realizó una cruda confesión al recordar su último paso por la institución de Núñez. "Cuando River descendió murió gente. Yo sé el hecho grave que sucedió. Si River no ascendía iba a volver a morir gente. Se ganaron cosas. Cuando se habla de la B y se cargan… hubo familias que sufrieron, que perdieron seres queridos. No fue una broma. Sos de la B y te pongo el fantasma… murió gente. Fue fuerte".

"Si empatábamos nos clavaban una espada en la espalda. Ganamos dos o tres partidos por varios goles y nos decían que no jugábamos contra nadie. Ese torneo fue muy parejo, con Instituto, Quilmes y Rosario Central", afirmó.

Almeyda sostuvo que "lo único que no se tapa en la vida es robar y no decir que robaste, asesinar y no decir que asesinaste. Irse a la B con un club y salir campeón de la Libertadores son dos cosas diferentes. Una es que tocaste el piso, que nos sirvió para llegar a lo alto que River está hoy. Está muy alto a comparacion de otros equipos. Seguir con esa pelotudes de sos de la B…. ¿A la B cuántos se fueron? ¿El único que no se fue fue Boca? Bueno, eso no cambia nada".

Pese a estar muy identificado con la institución, Almeyda no visualiza su regreso en el corto plazo: "Hoy no pienso en volver a River, estuve en el momento que tenía que estar. River esta bárbaro ahora, está 10 puntos. Yo tengo mi carrera por otro lado ahora, con un proyecto de 4 años acá. No lo veo, ni lo pienso ahora. Hoy tiene que estar el que está".

"Va a ser difícil reemplazar lo que hizo Gallardo, va a ser casi imposible. va a dejar la vara recontra alta. Pobre el que vaya", concluyó, entre risas.