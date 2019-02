Un jubilado que recorría el país en bicicleta murió atropellado en Mendoza

Mendoza, 28 de febrero (Télam). Un jubilado que recorría el país en bicicleta murió atropellado por un camión en la ruta 7, a la altura del departamento mendocino de La Paz, informaron hoy fuentes policiales.

Se trata de Rodolfo Itre, de 72 años y oriundo de La Pampa, añadieron las fuentes.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió a las 9.30, cuando un camión Volvo con semirremolque de la Empresa Transgol conducido por un chofer de 24 años "embistió al ciclista desde atrás al llegar al kilómetro 888, por lo que falleció en el lugar".

En una entrevista brindada al diario tucumano La Gaceta en 2016, el hombre había contado que había perdido a su esposa y dos hijas en un accidente de tránsito 14 años atrás.

Una "Nochebuena de soledad implacable fue el punto de inflexión" para la vida del hombre, que llevaba cinco años jubilado, consignó el medio.

"Lo que yo hacía no era vivir, era durar; entonces me compré una bicicleta y me decidí a cruzar la Argentina", dijo a la Gaceta.

Según esa publicación, el hombre había emprendido su travesía hacía seis meses y para ello había abandonado el departamento que alquilaba.

"La jubilación no me alcanzaba para alquilar y comer. Elegí comer y ahora la ruta 40 es mi casa", señaló en esa ocasión.