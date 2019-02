Finalizó el juicio contra "El Chapo" Guzmán

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cartel mexicano de Sinaloa, publicó ayer una carta en sus redes sociales, horas después de haber concluido el juicio por narcotráfico contra su marido en Estados Unidos, en la que le reitera su amor: "Siempre contarás conmigo".

"El Chapo", de 61 años, detenido en México en enero de 2016 y deportado a Estados Unidos un año más tarde, se ha declarado no culpable de 11 cargos de narcotráfico, entre ellos mantener una empresa criminal continua, portar armas y blanqueo de dinero.

El mediático juicio contra Guzmán celebrado en Nueva York terminó con la presentación de los argumentos de la defensa, luego de que lo hiciera la Fiscalía.

Mañana y tras escuchar las instrucciones del juez Brian Cogan, el jurado comenzará a deliberar en base a la evidencia presentada a lo largo del juicio, en el que se escucharon a 56 testigos, entre ellos 14 que fueron socios o empleados de "El Chapo", informó la agencia de noticias EFE.

Por los delitos que se le imputan, podría ser condenado a cadena perpetua. Su esposa, Emma Coronel Aispuro, además denunció en la carta que la imagen que presentaron de "El Chapo" no tiene nada que ver con el hombre que ha conocido durante años.

"Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo", indicó en su cuenta de Instagram.

Coronel Aispuro, madre de gemelas de siete años, asistió al juicio en Nueva York contra su marido, en el que fueron mencionadas otras mujeres con las que estuvo vinculado y escuchó durante el proceso los mensajes de amor que le enviaba a sus amantes.

"Por encima de nuestra relación y amor, siempre estuvo nuestra gran amistad, la cual siempre fortalece nuestro amor porque sé que es mutuo", señaló.

"Todo lo que se habló de Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él ya que tengo años de conocerlo, de compartir, y esos años me dejan más que claro la persona que es, y eso nadie lo cambia", aseguró en la carta publicada en su recién inaugurada cuenta de Instagram.