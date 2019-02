Un alud tapó ayer la ruta nacional 9 en Volcán

El tránsito para vehículos pesados se restableció desde las 13.30 hasta las 20, cuando se volvió a interrumpir por precaucióEl hecho no produjo otros daños ni personas heridas, aunque se activó el alerta si continúan las intensas lluvias en el lugar

Un nuevo alud de piedra y barro sufrió ayer la localidad de Volcán, aunque a diferencia de hace dos años sólo produjo un prolongado corte en la ruta nacional 9.

Pero pasadas las 13.30, el paso se restableció con precaución, priorizando a los vehículos pesados, pero solo hasta las 20, tras lo cual la Policía iba a interrumpir el paso.

El corte se produjo a la altura del badén existente en esa localidad, cerca de una planta de producción de cal, y no produjo otro daño material ni personas heridas.

Las autoridades de la Coordinación de Emergencia comenzaron a trabajar temprano por el alud, y Guillermo Siri, titular de ese organismo, llevó tranquilidad a la población apuntando que "por suerte, lo único que ha producido es el corte en la ruta, ya que no hay familias inundadas ni evacuadas, y solamente estuvimos trabajando para liberar la carretera".

En horas del mediodía estaban terminando los primeros trabajos de despeje de la cinta asfáltica que permaneció con un constante flujo de barro y agua durante el resto de la jornada.

En ese sentido, Siri comentó que en principio, en un trabajo conjunto con las máquinas de Vialidad nacional, se abrió el paso de los camiones y camionetas, relegando a los vehículos livianos hasta tanto no se limpie mucho más la cinta asfáltica. También se permitió el paso de vehículos policiales con destino a Humahuaca y una ambulancia que manejaba el propio secretario de Salud, Pablo Jure, para asistir en el lado norte del corte rutero a un paciente con fractura de ambas piernas.

"Hay que estar atentos porque la gente también está impaciente, tocando bocina y esto tiene que ver con un hecho de responsabilidad, de tener paciencia y esperar un poco. No es cuestión de ver que cómo está el vado puedo pasar con mi vehículo, para eso tenemos por suerte la Policía que colaboró para hacer un manejo del tránsito que sea discrecional, tanto de sur a norte como de norte a sur", remarcó Siri.

Los automóviles a ambos lados del corte de la ruta 9 en Volcán habían formado largas filas, una de las cuales llegaba hasta la vieja estación ferroviaria de la localidad, mientras que la Policía de la Provincia detenía el paso de los conductores en la localidad de León, ante la imposibilidad, en horas de la mañana, de poder cruzar por el citado corte, que luego de las 13.30, como se dijo, se fue normalizando. Todos esperaban con impaciencia la precaria habilitación, que les permitiera seguir transitando a destino.

En cuanto a la situación de las lluvias en los cerros a la altura de la Quebrada de los Filtros, Siri dijo que "estuvo lloviznando la noche del viernes y el producto es el desborde de eso que bajó. Lo que tenemos es parte de lo que se ha bajado y se derrumbó en algún cerro, por eso hay barro y porque hace dos días llovieron 65mm, lo que ha producido el desplazamiento del barro de los cerros. Con el clima estamos teniendo precaución, porque seguimos con nubes, lluvias y hay que seguir atentos", finalizó Siri.

Alerta en sistema de emergencia

Ante el corte de la ruta 9 que se produjo ayer en la localidad de Volcán, el secretario de Salud de la Provincia, Pablo Jure, comentó cómo se coordinó el trabajo en esa área. “El corte fue de importancia y nuevamente nos encontramos con el inconveniente de que tuvimos dividida la provincia en dos partes. Eso nos ha llevado primero a organizarnos como sistema de emergencia, no solamente en la parte médica sino en lo que la Policía, bomberos y Defensa Civil, que estuvieron primero en el lugar. A partir de ahí comenzamos a trabajar en conjunto para ver las necesidades y dar la mejor respuesta”.

En el caso del área de salud, Jure indicó que “se activaron todos los sistemas en apresto, dado que no ha pasado nada y esperamos que no pase absolutamente nada. Simplemente poder mantener en alerta máxima todo lo que sea referente a la respuesta, tanto del lado norte como del lado sur; sobre todo del lado norte que tenemos seis hospitales de los cuales hay dos de media complejidad. Así es que esos hospitales ya fueron reforzados, conjuntamente con las ambulancias que están del otro lado, y eventualmente se estuvo alertando para cualquier evacuación ante una situación crítica de emergencia”.

Si había alguna emergencia en el lado norte del corte, indicó que era “imposible que pasara alguna ambulancia, al menos que se busque algún medio de rescate para traerlo o por medio de alguna máquina o algún vehículo muy especial, dependiendo el tipo de paciente”. De todos modos señaló que “en caso de necesidad estaba en apresto el helicóptero para poder hacer la aeroevacuación en caso que sea necesario y las condiciones climáticas sean favorables”