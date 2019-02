Banda Battle Cry lanza vinilo celebrando sus 20 años

La banda de heavy power metal jujeña Battle Cry lanzará su nuevo disco llamado "20 años" en los próximos días. El nuevo material resume las dos décadas de trayectoria de la agrupación y será editado en vinilo y aquellos que quieran hacerse con una copia tendrán que reservarla vía Facebook (Battle Cry Heavy Metal) ya que las placas son limitadas (300). El disco no solo se podrá escuchar en el mítico formato sino que muy pronto estará disponible en todas las plataformas digitales.

En diálogo con nuestro medio Pedro Gennari y Ezequiel Molina, integrantes de la banda que se completa con Leo (voz), David Quispe (guitarra), Manuel Cusi (batería), Diego Moyano (bajos), se refirieron a su flamante producción musical.

"Cumplimos 20 años con la banda y para celebrarlo volvimos a grabar algunos temas de nuestros materiales anteriores - "Xuxuy" (2007), "Tierra arrasada" (2013) y "Cicatrices" (2016)- porque surgió la posibilidad de editarlos en vinilo gracias al Instituto Nacional de la Música (Inamu). Así, el disco resume nuestra historia musical", explicaron.

Sobre el significado de editar un disco en el viejo y querido formato indicaron que "surgió esta opción por Inamu ya que estamos trabajando con ellos desde hace varios y nos presentamos en una convocatoria para hacerlo ya que nos parece que dado nuestro estilo es un formato muy adecuado y nos recuerda a cuando nosotros empezamos a tocar música. Así que sacar un vinilo hoy por hoy, en 2019, es una locura para nosotros, algo impensado y se nos dio. No lo dudamos porque es una manera de revalorizar el hecho de comprar música, de tener el disco físico en la mano. Pero tampoco nos olvidamos que el mundo gira por el lado virtual, así que los temas también estarán disponibles en las plataformas digitales -Spotfy , Itunes, Drezzler-".

“20 AÑOS” / EL GRUPO LANZARÁ SU NUEVO DISCO EN FORMATO VINILO.

Y sobre el camino recorrido por la banda dijeron que "es una rueda, una bola de nieve. Empezamos con muchas ganas siendo muy jóvenes. Para nosotros siempre fue un sueño poder tocar un género que no es tan popular, no solo en el norte argentino sino en todo el país. Entonces el hecho de poder hacer lo que nos gusta y con las libertades que nos podemos tomar y poder ya tener una trayectoria de 20 años, con 4 discos y con presentaciones en casi toda Argentina nos parece lindo". Y agregaron que "ver que la banda crece, que cada vez que se habla de metal en Jujuy se habla de Battle Cry nos llena de alegría y nos da ganas de seguir".

Luego destacaron la historia del género que abordan en nuestro medio, "la movida del heavy metal en Jujuy no es muy conocida pero tiene sus años, viene desde fines de los 70, con su difusión en programas radiales. Tal vez no había muchas bandas pero sí ciclos radiales y se genera una escena en los 80. Ya había recitales pero siempre a un nivel "under", no conocido por el común de la gente. Y nosotros venimos de ahí, con esa influencia de haber escuchado bandas nacionales e internacionales por radio y de haber apreciado la escena local desde muy chicos, yendo a recitales", relataron.

Una de las grandes singularidades de Batlle Cry tiene que ver con su gran impronta local que se aprecia en sus composiciones, "nuestras letras tienen de todo, reflejan nuestras sensaciones, sentimientos, hablamos de cosas que nos pasan todos los días pero también hacemos referencia a la historia jujeña. En 2013 sacamos un disco conceptual acerca del Éxodo Jujeño -"Tierra arrasada"- que trata de la llegada de Manuel Belgrano a Jujuy, la orden del Éxodo, el Éxodo en sí, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta y también la reconquista. Con ese disco se nos abrieron un montón de puertas, hemos podido tocar en más de 10 provincias. Además tenemos temas referidos a La Noche del Apagón, a la Masacre de Yaví, y más", detallaron.

Asimismo, hablaron sobre la recepción de su música entre el público local y contaron que "tal vez la gente al heavy metal no lo toma como propio porque no es música folclórica, pero sí es música jujeña, nuestra impronta va desde las letras que hablan de lo que nos pasa y eso marca la diferencia". "Musicalmente nuestra referencias son del heavy metal tradicional, pero en las letras nosotros queremos reflejar lo que pasa en Jujuy para los jujeños", aseveraron.

Batlle Cry es una de las bandas convocadas para ser parte del programa provincial llamado "Rock en los Valles" y actuará el 16 de febrero junto a otras formaciones en el anfiteatro "Las Lavanderas". Vale mencionar que esta presentación estaba prevista para el próximo sábado pero se reprogramó por cuestiones climáticas.

Hablando sobre esta iniciativa de la Dirección Provincial de Derechos Culturales manifestaron que "para nosotros es muy grato que el Gobierno haya abierto las puertas al rock porque tradicionalmente el género no tiene tanta apertura en actividades que se proponen desde las entidades gubernamentales. Y para nosotros es un gusto que en este contexto haya un día particular para el heavy metal y el punk. Está buenísimo que se nos haya dado esta posibilidad de llegar a un público más amplio. Esta es una propuesta para la familia, para que vean que el metal es un estilo como cualquier otro y que está muy bueno", dijeron para concluir.