La Viña trabajó y terminó ganando ante Racing 4 a 2

La Viña fue efectivo, cada vez que llegó marcó y por eso terminó festejando ante Racing de Ojo de Agua. Fue 4 a 2 en "La Tablada" con el arbitraje de Cristian Ortega.

El "tiburón" no jugó bien, sin embargo, aplicó la ley del francotirador, cada vez que remató, infló las mallas. La primera chance clara fue para la visita en los pies de Cardozo, pero el poste le negó el festejo, sin embargo, a los 18 minutos Valeriano capturó un rebote corto tras remate de Giannoni y puso el primer grito local.

Racing no acusó el golpe, mantuvo la tesitura de ir a buscar el arco de Cazón y poco a poco lo acorraló a su rival. Mora entró por el segundo palo pero se topó con las manos del arquero local. Después Cardozo ejecutó afuera de frente al arco.

La Viña no hacía pie en la mitad de la cancha, Racing lo desbordaba y jugaba mejor, aunque por momentos carecía de profundidad, le faltaba claridad de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Cuando mejor estaba la visita, pegó de nuevo el "tiburón". Otra vez un rebote corto le quedó a Daniel Palenque y el volante depositó la bala blanca contra el palo izquierdo del arquero visitante que nada pudo hacer. Dos tiros, dos goles.

Pero la "academia" del norte no bajó los brazos, un minuto más tarde, Álvarez García habilitó a Cardozo y el delantero en el área dominó de pecho y ejecutó al arquero Cazón.

Tras el descuento, se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Racing salió a buscar el empate, siguió manejando la pelota, utilizó bien los espacios y poco a poco llevó contra su arco a La Viña. Cardozo tuvo el empate, pero perdió en el mano a mano con Cazón, pero tras cartón, Hernán Brylko entró en diagonal por la derecha y remató suave al primer palo tras habilitación de Maigua.

Con el 2 a 2 parecía que Racing lo ganaba, estaba mejor parado y dominaba al "tiburón" que esperó contragolpear y por esta vía, Tolaba el arquero Narváez se quedó con la definición de Tolaba. La respuesta de la "academia" llegó con Brylko que solo cabeceó afuera.

A los 30 minutos la visita se quedó con un jugador menos por la expulsión de Fernández. Se desconcentró y pagó caro, porque La Viña con Mejía, ingresó por Ortíz, puso el tercero tras exquisita definición cruzada.

Racing salió a vender cara la derrota, mantuvo el balón pero se apuró, Brylko de cabeza le sacó pintura al travesaño en lo que pudo ser la igualdad de la visita.

En el final, Córdoba le aplicó un codazo a Aleman y se fue expulsado. Jugado con dos hombres menos, quedó expuesto al contragolpe y en el final, Daniel Palenque de emboquillada puso el cuarto grito de La Viña que sufrió pero terminó festejando los primeros tres puntos.

Empate entre Inter y Santa Clara 0 a 0



A MANO / INTER Y SANTA CLARA IGUALARON SIN ABRIR EL MARCADOR AYER.

En duelo de necesitados, Inter de La Intermedia y Santa Clara igualaron 0 a 0 en partido correspondiente a la segunda fecha del Regional Federal Amateur. Se jugó en el estadio del Centro de Alto Rendimiento y fue controlado por José Sotara de la Liga Puneña.

Desde el arranque Inter salió a presionar, Luis Mamani a los seis minutos definió de emboquillada ante la salida de Domínguez pero la pelota salió cerca, la única llegada del local para destacar.

Con el transcurrir de los minutos Santa Clara hizo pie y comenzó a controlar el partido, Peñaloza tuvo varias posibilidades pero estuvo peleado con el arco, en ninguna supo resolver bien. Además, se encontró con Canavidez, el arquero de Inter atajó todo y se fueron al descanso sin goles.

Para el complemento Santa Clara siguió siendo superior ante un Inter que esperaba alguna contra milagrosa, mejoró algo en relación al primer partido, sin embargo, el mediocampo no hizo pie y Luis Mamaní debió luchar solo arriba contra varios defensores rivales.

La tarde se tornó gris, las acciones se sucedieron unas tras otra y nuevamente Canavidez debió esforzarse para mantener en cero el arco.

El “tricolor” hizo todo el gasto pero no le alcanzó ante la tarde inspirada del “1” de Inter, sobre el final el ingresado Figueroa vio la roja directa ante una dura infracción a Daniel Farfán.

El empate tuvo sabor a derrota para Santa Clara, que hizo todo para ganarlo pero en el fútbol los goles se hacen no se merecen.

Ambos quedaron en deuda ante su parcialidad, sin poder regalarles el triunfo a los hinchas que llegaron en regular número al estadio del Centro de Alto Rendimiento en La Quiaca.

Apostillas en “La Tablada”

Siempre hay una primera vez. Fue la primera victoria de La Viña en el Regional y la primera derrota de Racing.

El partido comenzó más tarde de la hora estipulada. La Policía de la Provincia llegó 10 minutos tarde, lo mismo que la ambulancia. Buen marco. La tarde estuvo ideal para la práctica del fútbol y el público del “tiburón” acompañó en buen número, lo mismo que los seguidores de la “academia” de Ojo de Agua.

Insólito, el operativo de seguridad no permitió al fotógrafo de El Tribuno ubicarse al costado del arco como corresponde.