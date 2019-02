Rutas intransitables en algunos pueblos puneños

Tras varios días de lluvias, ayer informaron que el tránsito en la mayoría de rutas nacionales es normal, aunque hay localidades como Rinconada, Barrancas, Abdón Castro Tolay, Cusi Cusi y San Juan de Oro que continúan con rutas cortadas por crecidas de arroyos. En Volcán persiste el problema de la falta de comunicación telefónica.

Por información respecto al estado de rutas se sugiere a los conductores comunicarse al 103 o 911.

Guillermo Siri, coordinador de Emergencias, en diálogo con El Tribuno indicó que en la jornada de ayer continuaron las tareas de despeje de las rutas con maquinaria pesada y que la ruta 9 está habilitada de forma permanente mientras continúe el buen clima.

Dijo que el caudal de ríos y arroyos descendió de forma considerable en la jornada de ayer llevando tranquilidad a las poblaciones cercanas. En cuanto a la falta de comunicación en pueblos de la Quebrada de Humahuaca indicó que aunque este tema no es de su competencia, le habían informado que las empresas encargadas de la provisión de los servicios trabajarían en la jornada de ayer para habilitar la comunicación telefónica.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia comunicaron que la ruta nacional 9 permanece transitable con precaución. Debido al cese de las lluvias y al trabajo del personal policial, de Defensa Civil y de Vialidad Provincial y Nacional en los caminos, no se prevé ningún corte programado.

En tanto se informó que las rutas provinciales Nº 7, Nº 70 y Nº 85 en la zona de Rinconada, se encuentran intransitables por crecidas de arroyos, al igual que la ruta provincial Nº 75 camino a la localidad de Barrancas y Abdón Castro Tolay, por crecida del río de Las Burras.

En la zona Cusi Cusi y San Juan de Oro, en el paraje El Cañadón, la ruta nacional Nº 40 se encuentra intransitable por crecida del río Grande de San Juan; transitable con precaución entre los parajes de Liviara y Coranzulí, por lluvias que se registran.

En tanto la ruta Nº 83 está habilitada pero con precaución en toda su extensión por mal estado del camino. La ruta nacional Nº 52, transitable con precaución por media calzada altura arroyos Coquena y Chalala en la localidad de Purmamarca (máquinas de vialidad trabajan en el lugar). Por información respecto al estado de rutas comunicarse al 103 o 911.

Falta de luz y de telefonía celular

AMALIA CHUCHUY

Los vecinos de Volcán indicaron que sufren la falta de luz y de telefonía celular.

Amalia Chuchuy vive en el sector de las nuevas viviendas que fueron realizadas por el Gobierno de la Provincia, luego que el alud de barro y piedras azotara la localidad de Volcán en enero del 2017, y se quejó que hace tres semanas que no les instalan la luz, carencia que para la vecina significa un peligro por cuanto debe usar velas cuando tiene niños pequeños. El problema de las nuevas viviendas, dijo la vecina, es que “Ejesa vino y no nos quieren colocar la luz porque dicen que falta una llave térmica”.

Otro de los inconvenientes con lo que se encuentran los vecinos de Volcán en general es la falta de comunicaciones telefónicas, “que se cortó el pasado miércoles a la tarde cuando se terminó la señal, y estamos incomunicados hace una semana aproximadamente. Hace unos días avisaron de la bajada del volcán y nosotros que estamos sin comunicación y tenemos familia en la ciudad que se preocupa, y nosotros nos vemos impedidos de decirles que estamos bien y que no había bajado nada, pero desde ahí que quedamos sin señal y hasta ahora no nos podemos comunicar por ninguna de las empresas de telefonía celular”. En ese sentido, se informó que si ayer domingo no llovía, trabajarían con los equipos de telefonía para restablecer la señal.

Paso de Jama habilitado

Desde Gendarmería Nacional confirman que el paso se encuentra habilitado para tránsito de ambos sentidos únicamente para vehículos livianos.

El tiempo en el lugar permanece lluvioso, con vientos calmos y temperaturas bajas que rondan los 6ºC.

Está habilitado desde las 9.30 para el tránsito en ambos sentidos para vehículos livianos hasta las 17, y para la circulación de camiones y vehículos pesados únicamente desde Argentina a Chile desde las 11 hasta las 16.

Se recomienda a quienes tomen la decisión de viajar tengan en cuenta los informes sobre las condiciones climáticas en la zona y circulen con precaución.

Se recomienda a los viajeros a Chile hacerse previamente los controles de salud correspondientes, además llevar medicamentos, elementos para la higiene personal, alimentos no perecederos, varios litros de agua, ropa de abrigo y mantas ya que a pesar de estar en verano las temperaturas son muy bajas.