La insólita respuesta de un jugador denunciado por violencia de género

Hernán Tifner integrante del plantel de Gimnasia de La Plata rompió el silencio luego de la difusión del video en el que se lo ve rayando el auto de su ex pareja. "Vi una situación que no me gustó", aseguró.



Hernán Tifner, integrante del plantel de Primera División de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue denunciado por su ex pareja por violencia de género. Ante esto, el mediocampista esgrimió su defensa, que por momentos sonó algo ilógica.

Según su propia versión, Tifner decidió rayarle el auto a su ex (como se ve en el video que la mujer puso como prueba ante la Justicia) por "una situación que no le gustó".



"Sólo le rayé el auto porque vi una situación que no me gustó, no considero que sea una cuestión de violencia de género", consideró el jugador en diálogo con La Red.

“Se dijeron un montón de cosas que nada que ver. No intimidé a nadie y no acosé a nadie, fue sólo el auto y listo”, agregó.

Además, Tifner reveló que le pidieron plata para evitar la difusión del video en cuestión. “En un momento arreglamos una plata para que no haga la denuncia y no se difunda el video. Primero me pedían 15, 20, 30, 90 y después dólares. No entendía bien el tema, me quería asesorar para ver bien qué pasaba”, concluyó.

Tras la radicación de la denuncia, el club platense informó a través de un comunicado que la Comisión Directiva, el Área de Género y el Área de Legal y Técnica evalúa por estas horas los pasos a seguir.