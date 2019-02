"Casa Ahorro": el novedoso "pasa manos" que impulsa Valerza

Casa ahorro es un sistema colaborativo destinado a ayudar a las personas para que puedan construir o comprar una casa. Es un pasamano de ayuda mutua en el que pueden participar todos aquellos que quieran resguardar y hacer crecer sus ahorros, todos aquellos que quieran invertir de manera inteligente y segura con facilidades de ingreso y egreso reales.

¿Cómo funciona? Se forman grupos de 180 personas cada uno que llamamos “INVERSORES COLABORACTIVOS”. Cada integrante paga una cuota de 300 UVAS, el monto acumulado se sortea todos los meses. La persona que sale sorteada puede elegir comprar o construir una casa, comprar un local comercial, una oficina, un departamento o utilizar el dinero para cumplir un sueño, como viajar, hacer una fiesta, operarse, etc.

UVA, significa unidad de valor adquisitivo y es publicado por el Banco Central de la República Argentina y cambia como cambia el promedio de los salarios.

El objetivo de este sistema novedoso es lograr que más personas en Jujuy puedan ser propietarios y colaborar unos con otros.

Casa Ahorro esta creado por la empresa Valerza, administradora de fideicomisos y especialista en inversiones. El respaldo y la garantía del sistema están dados por la empresa y por cada garantía que presenta la persona sorteada para retirar el monto. El sistema esta ciento por ciento garantizado.

Algo muy importante a destacar es que los participantes si necesitan el dinero pueden retirarse del grupo, si se van después de los 90 días sacan el dinero aportado más la ganancia generada mes a mes si es antes de ese tiempo retiran el valor nominal.

Pueden Participar e inscribirse todas aquellas personas mayores de 21 años tengan o no una propiedad sea o no el usuario final. El único requisito es animarse. No esperes más.

Valerza abrió un local comercial exclusivo de “Casa Ahorro” para poder atender a todos los interesados cómodamente y por especialistas.

Por mayor información los esperamos en Galería Centro Necochea, Necochea 251 - Local 16 – San Salvador de Jujuy o bien al 0388 – 4228403 o por whats App al 0388-4760378 – www.casaahorro.com.ar o en Facebook Casaahorrojujuy - Casa ahorro de mano en mano, de sueño en sueño.