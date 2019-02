Saucedo es optimista en levantarlo a Zapla

Optimismo "merengue". Roberto Saucedo, entrenador de Zapla, habló del traspié en el debut de la reválida, cayó 1 a 0 en Salta con Gimnasia y Tiro, pero con el horizonte en San Martín de Formosa.

"Una derrota puede suceder, pero la preocupación pasa por el contenido porque no justificamos en ningún momento poder ganar el partido y vamos a trabajar sobre eso, sobre el estado de ánimo, la confianza y sabemos que nos espera el viernes un partido que tiene una validez de 6 puntos y no de 3. Tenemos que prepararnos para otra final importante y llegar a ese partido en condiciones óptimas para ganarlo y que el triunfo quede en Palpalá", resaltó el orientador "merengue".

Continuando con su mirada en el "franjeado" contó que "ellos cambiaron y ahora tienen un técnico de mucha experiencia (Ragusa), hicieron una buena pretemporada, invirtieron e hicieron cosas para que los resultados se den. De todas maneras esto es fútbol y estamos preparados para enfrentar no sólo a San Martín sino a cualquiera. Le busco la vuelta a la derrota pero fue más una mala actuación que otra cosa y vamos a charlar para recuperanos. Recordar cosas que hicimos muy bien en algunos partidos, pero el viernes hay que recuperarse", aseguró.

Saucedo fue concreto al detallar que "tenemos que ser eficaz y tener un funcionamiento que no lo tuvimos en Salta, hubo mucha imprecisiones en los pases y eso nos perjudicó aunque trabajamos sobre eso y me preocupa demasiado y contra Formosa hay que dar vuelta esa imagen", agregando que "el tema era hacer un gol y nosotros en Copa Argentina perdimos a Cuevas, Navalón, en el último entrenamiento a Fernández que se dobló el tobillo, se le inflamó y no pudo estar, esos fueron por lesiones. Pero volverían el viernes. El único que no puede es Cartello que le queda cumplir una fecha más por expulsión. Y Zelaya está muy bien esperando su oportunidad por la roja que recibió Santillán", explicó el DT.

En el final dejó un mensaje donde resaltó que "hay que confiar en el equipo y estos jugadores, apoyarlos porque otra no hay. Esperemos que la gente nos acompañe y nosotros brindarnos todo para darle un triunfo que tanto lo necesitamos".

Hoy por la tarde

El plantel siderúrgico ayer no tuvo descanso, sabiendo que jugará el viernes a las 21.30 con San Martín de Formosa en Palpalá, y hoy entrenará nuevamente a las 16.30.

El "merengue" está distanciado del grupo inversor

Lo que había comenzado, allá por julio de 2018, como un proyecto ambicioso y hasta "redituable" entre el Club Zapla y el grupo inversor Juveni Soccer Pro hoy están "distanciados".

"Había sólo un precontrato firmado y nunca volvió Fernández (Ceo de la empresa radicado en EEUU) a hacer el contrato final y en este tiempo trabajamos a medias, de palabra hasta diciembre, y nos quedó debiendo algunas cosas y eso está pendiente para ver si pagan o no, pero ya no volverán a traer chicos en el club como lo hicieron", empezó contanto el presidente "merengue" Marcelo Lizárraga. La propuesta acercada de Pablo Toledo (hizo dupla técnica en la Primera local con Stricker y luego Cerdán) a Zapla tenía como objetivo la firma de un precontrato por cinco años con Juvenil Soccer Pro, una empresa de Estados Unidos, luego de negociaciones entre el CEO Sebastián Fernández y Lizárraga. Entre los puntos se habían consensuados era la cesión de jugadores extranjeros o nacionales con el salario a su cargo; la remodelación de un albergue, instalación de un gimnasio y el compromiso de mejorar la cancha auxiliar destinado a los juveniles.

Por lo pronto, el titular de Zapla aclaró que "Stricker se desvinculó antes y la empresa no seguirá de la forma que estaba lo decidimos en reunión porque si se les paga lo que se le debe a los jugadores podemos llegar a un arreglo superficial, aunque prometieron pagar. El sueldo de sus jugadores era por todo el torneo y por eso le deben a Navalón, los pases que pagamos por los chicos, debemos en la Liga, los aportes de los que tienen contrato y otras deudas a su cargo".