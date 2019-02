Con impecables coreografías, vestuarios y maquillaje llamativos, niños, adolescentes y jóvenes de la provincia participaron el viernes pasado del primer "Kpop in public", un estilo de música y de baile, conocido como pop coreano que está integrado por varios géneros musicales y proviene de Corea del Sur. Ese día, más de trescientas personas disfrutaron del espectáculo acompañando a los jóvenes en las inmediaciones de la plaza Belgrano de esta capital con aplausos y aliento.

Academia Kingdom. Funciona en Coronel Arenas 523, de El Carmen; a lado de la iglesia San Pedro y San Pablo y Balcarce 479, de capital.

El encuentro estuvo lleno de sorpresas, pero lo más cautivador fue la participación de los chicos de las Academias Kingdom, Knowing Dance y San Family, quienes se identificaron con los colores rojo, azul y violeta y expusieron coreografías, desplegando todo su talento, energía y fuerza.

Sonrisas y gritos llenos de emoción fueron contagiándose y reuniendo a los transeúntes que circulaban por el espacio y también algunos padres decidieron acompañar a sus hijos haciéndoles hinchada.

Durante la jornada hubo gran variedad de atracciones desde bailes grupales, e individual, además bloques de las distintas academias de Kpop de Jujuy, filmación de videos en vivo, presentaciones de grupo de siete integrantes con impactantes trajes y hasta la venta de pósters y fotografías de referentes del baile asiático.

Minutos después de las 18 y bajo un cálido clima, el "Kpop in public" empezó a tomar forma de la mano de un "Random Dance", donde integrantes de las tres academias hicieron un colaborativo bailando en la pista coreografías de canciones aleatorias, que por momentos aumentaba su velocidad para que los jóvenes puedan adaptar los tiempos de cada baile.

Luego se hizo la presentación de grupos divididos en bloques con un 2 en 1 Falling Love a cargo de la academia Knowing Dance, la segunda parte tuvo como protagonista a Mosnta X Shine Forever a cargo de Kingdom, después fue el turno de Hellovenus Mystrius y por último un masivo denominado Mamamo Egostic.

Los chicos combinaron en cada presentación pasos innovadores y los que se ponían en la piel del "cantante coreano" a menudo cambiaban sus posiciones mientras bailaban con movimientos rápidos en sincronía.

El segundo bloque dio lugar a las grabaciones de BTS Idol y de Twice Yes Or Yes, NTC Boos, CLC- Hobjçgoblin LABOUM- Whats about you- Jennie Solo. Mientras que el tercer bloque lo inició Ateez-pirate King; AOA excuse me, Dreamcather-Good Night y un masivo de GD y Taeyang- Good Boy.

Tal ha sido el entusiasmo de los seguidores del Kpop, que tras finalizar el primer encuentro, los referentes de las tres academias anunciaron que prevén para mediados de este año realizar un nuevo encuentro. Sin lugar a dudas será en evento que reunirá cada vez más adeptos a esta cultura asiática que se ha convertido en el nuevo fenómeno musical que arrasa en el mundo.

El Kpop. Engloba estilos de música como el rock, hip-hop, R&B y electrónica. La expansión se inició con el tema "Gangnam Style".

Kingdom a pura energía y fuerza

UNA EXCELENTE PRESENTACIÓN / DIO EL GRUPO "BLACK MOON" DE LA ACADEMIA KINGDOM

Son alrededor de 70 adolescentes y chicos que asisten a la Academia Kingdom que tiene sede en El Carmen, barrio San Pedrito y zona céntrica. Allí, los chicos aprenden Kpop, baile de origen coreano que implica la mezcla de estilos como el hip hop, pasos españoles y flamenco, "es un ritmo muy amplio y completísimo y eso les llama la atención a los chicos", sostuvo una de las profesoras, Nadia Gaspar.

Seguidores del Kpop señalan que las melodías pegadizas, pasos innovadores en grupo y el estilo de ropa son la atracción de este baile.

Destacó así que son muchos los chicos que asisten que no han tenido experiencia con el baile, por lo que durante los ensayos se les enseñan coreografías que implican mucha flexibilidad de torso y precisión en los pasos. "Muchos de ellos llegan siendo chicos muy cerrados y aquí se expresan y hacen muchos amigos. Tienen mucha emoción y pasión por el baile, se esfuerzan y utilizan sus vacaciones o tiempo libre para ensayar y hacer amigos", acotó la profesora.

Son cada vez más los jóvenes que se sienten atraídos por el Kpop, les encanta escucharlo y buscan copiar a la perfección esa compleja conexión de movimientos que hacen en las coreografías. Todo eso y mucho más contaron los chicos de la Academia Kingdom a nuestro diario durante el primer "Kpop in public".

Ornella Gorena expresó que para ella el Kpop es un baile que se diferencia de otros ya que en sus coreografías requiere de mucha fuerza por parte del hombre y en las mujeres mucha sensualidad, "bailo desde hace un año y me encanta. Preparar una coreografía de un minuto me lleva cerca de media hora".

A su turno, la jovencita Victoria Sueldo contó que empezó a bailar hace seis meses junto a sus compañeras de la academia y se vio atraída por las diferentes coreografías del baile coreano. "Es lindo el Kpop y junto a mis compañeras nos gustaría participar en diferentes lugares", acotó.

Para Ambar Apaza, los pasos de este baile cuentan con muchos movimientos, son delicados y en algunos tiempos requiere de mucha fuerza. Para Tiara González y Ludmila Aregger, el baile que viene cautivando a muchos jóvenes es una combinación de muchos estilos, "las coreografías realizadas por un grupo femenino es más relajado y un grupo masculino, es mucho más fuerte", mencionaron.

Cabe resaltar que aquellos interesados en asistir a la academia deberán enviar un mensaje a través del facebook K-Pop- clases en Jujuy.

Orígenes del Kpop, una música popular de Corea del Sur

GRUPO SUPER JUNIOR / EN 2015 SE CONSAGRÓ COMO MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL

El término Kpop hace referencia al pop hecho en Corea del Sur. Tiene sus raíces en la música pop, pero también incluye otros géneros como el reggae, hip-hop, rock y jazz. Se caracteriza, entre otras cosas, por el protagonismo del aspecto audiovisual (los videoclips). Los grupos por lo general son entrenados por las empresas más importantes de la industria musical en Corea para que sean lo más perfecto posible cuando se venda el producto al público.

Luego de la separación de Corea del Norte y Corea del Sur, este último le abrió las puertas a la música occidental. Casi cuatro décadas después, el Kpop nació gracias a la irrupción de grupos como Seo Tai-

Ji & Boys; sin embargo, fue el cantante PSY quien marcó un antes y un después con su tema "Gangnam Style".

Sin embargo, no podemos olvidarnos de los grupos más famosos del Kpop que llevan una larga trayectoria a sus espaldas como Girls’ Generation, y también grupos más jóvenes como EXO, Black Pink, Monsta X o The Bangtan Boys (BTS para los amigos) que han revolucionado la industria musical en los últimos tiempos.

Es importante mencionar que el Kpop tiene oferta para todos los gustos. Con raíces en la música pop, el Kpop cada vez toma más estilos como referencia; soul, rap, rock, R&B e incluso el funk. Como la popularidad del género ha crecido en todo el mundo, la música ha empezado a reflejar la diversidad de gustos del público.

Grupos

Los grupos son la parte más fascinante del mundo del Kpop. En los últimos años, han debutado más de 240 grupos, y muchos de ellos han conseguido triunfar más allá de Corea del Sur. Hay grupos masculinos y femeninos, y tienden a ser grandes en comparación con los grupos de música occidentales; alguno de ellos ha tenido hasta 40 miembros, como el grupo NCT. Algunas compañías crean grupos grandes, como EXO, para que una mitad pueda actuar en Corea del Sur mientras la otra mitad actúa en China. Aunque el Kpop fue originalmente un fenómeno surcoreano, el género es ahora tan popular en todo el mundo que cada vez hay más miembros extranjeros en los grupos de Kpop; jóvenes de China, Japón y Australia se presentan a las audiciones con la esperanza de convertirse en "ídolos".

Los videos de pop coreano están impecablemente coreografiados, con una producción cuidadísima que tiene como objetivo dar protagonismo a los miembros del grupo.

Academia Knowing Dance

SHOW / LAS CHICAS DE KNOWING DANCE FUERON OVACIONADAS POR EL PÚBLICO

La academia Knowing Dance cumplió recientemente un año de existencia y son alrededor de 18 estudiantes que asisten a la institución de baile ubicada en Güemes y Lavalle 680.

Durante la presentación del primer "Kpop in public" el instructor Mauro Ciares relató que viene realizando varias presentaciones y competencias en la provincia y adelantó que a mediados de este año se prevé hacer un nuevo encuentro.

Asimismo, destacó que la música popular coreana como algunos le dicen, atrae a los chicos a través de las coreografías, "porque tiene mucho maquillaje, vestuarios y son muy coordinados los pasos".

KNOWING DANCE / IDENTIFICADOS CON EL COLOR AZUL LOS JÓVENES MOSTRARON EN CADA COREOGRAFÍA ASIÁTICA DELICADEZA Y FUERZA.

Candelaria Párraga es una de las integrantes de Knowing Dance, asiste a la academia desde hace un mes y contó que "la amiga de mi mamá me buscó una academia para poder bailar. Escucho hace un año y medio esta música. En mi casa también bailo". Patricia Tarifa, por su parte, expresó ser una apasionada del baile.

Mayra Ilanes, quien también asiste a la academia, logró una gran amistad con sus compañeras, "me encanta bailar y para mí es algo muy lindo, aquellas chicas que deseen hacerlo deben animarse". Por su parte, Ariana Luera resaltó que fue su primera presentación bailando Kpop, "me encantó, es lindo porque no solo te da energía, sino que aprendés muchos movimientos y hacés amigos".

Cabe mencionar que aquellos interesados que deseen aprender a bailar Kpop podrán inscribirse en la academia los lunes, miércoles y viernes de 17 a 18.

Academia San Family

"IRRELEVANTS" / JÓVENES DE SAN FAMILY LUCIERON IMPECABLE VESTIMENTA EN SU SHOW.

¿Qué hace llamativo al Kpop? El Tribuno de Jujuy dialogó con algunos jóvenes de la Academia San Family para conocer cómo llegaron a elegir adoptar este baile como una forma de vida. Vanina Zenteno relató que desde inicios de enero asiste a la academia, remarcando que la diferencia del Kpop con otras danzas como el reguetón, tiene más fuerza, "me atraen sus pasos y la música", sostuvo.

Brenda Villaroel comentó que la movida del Kpop fue creciendo con el pasar de los años, "hace un tiempo no se los conocía tanto. Me gusta ensayar en la academia y con amigas en casa", indicó.

Yamila Quipildor dijo que "es la primera vez que participo en una presentación en público. Me gusta mucho esta música y mi familia me apoya".

Academia y clases del baile

La Academia San Family pronto cumplirá tres años brindando clases de Kpop en esta capital, asisten alrededor de 30 estudiantes, en Palpalá hay una delegación de 20 jóvenes y en Perico 15 chicos.

"Es la primera vez que hacemos la colaboración con estos grupos para compartir el gusto por el Kpop. Esta cultura se está luciendo mucho más con los jóvenes", dijo el instructor de Kpop, Mauro Ciares, destacando que es un baile para aquellas personas entrometidas, "que ven los videos en su casa y tratan de imitar las coreografías", relató.

Aquellos jóvenes que quieran aprender este baile deberán dirigirse a la Academia Misión Dance ubicada en Patricias Argentinas 677. Los alumnos tienen de 8 a 25 años.