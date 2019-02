Dejan en la calle a sus hijos y queman todos sus bienes

Un verdadero calvario es el que atravesó Roxana Elizabeth Choque junto a sus niños, ya que un día cuando regresó de trabajar, los propietarios de la habitación que ella alquilaba en el barrio Campo Verde echaron a los pequeños y los dejaron en la calle. La mujer se fue del lugar y al poco tiempo estas personas quemaron todas sus pertenencias. La familia necesita ayuda de la sociedad y pide a las autoridades actúen cuánto antes.

Tras esa lamentable situación, Choque radicó la denuncia en la Seccional 50º de Campo Verde, pero aún no se esclarece el hecho. Lo peor de todo fue que al quedar en la calle, tuvo que vivir un tiempo con los pequeños en una camioneta que le prestaron. Luego, una amiga de ella se solidarizó y les abrió las puertas de su casa, pero dentro de poco debe desocupar ese lugar.

Sobre esta situación, Roxana Choque, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, comentó que "estaba alquilando en un lugar, en el sector 9 de Julio de Campo Verde. Tuve problemas con la señora que me daba alquiler y se metió con mis hijos. Le hice una exposición para que no siga hostigándolos".

Hasta que un día, cuando regresó de trabajar, Choque vio a sus hijos afuera de la casa y se sorprendió por eso. "Estaban con sus mochilas y algo de ropa. El padre de la señora los sacó, los dejó ahí afuera y dejó la habitación cerrada con llave. El hombre le quitó la llave a mis hijos y los dejó en la calle; en ese lugar pasan muchas cosas feas y ellos estaban expuestos", manifestó.

El motivo de ese terrible accionar del hombre fue porque "le dijeron que yo me quería quedar con la casa porque es un terreno fiscal, pero no fue así. Yo pagaba el alquiler como corresponde y ellos ni un recibo me daban", sostuvo la mujer.

Cuando ocurrió esto, no le quedó otra que irse con los pequeños y buscar otro lugar para vivir.

Le prestaron una camioneta para que pase la noche y ahí vivió un tiempo.

Luego una persona los recibió en su hogar. "Gracias a una amiga que me ayudó estamos bajo techo. Me ofreció un lugar donde vivo ahora, pero pronto tiene que viajar por eso debo desocuparlo", añadió.

Después que se instaló allí, quiso regresar por sus pertenencias y encontraron todo quemado. "No pude ir, días después que me echaron, a buscar mis cosas porque no tenía dónde dejarlas. Al tiempo fui y estaba todo quemado, fue muy doloroso. Mis hijos ahora no tienen qué ponerse".

Siguió diciendo que "la Policía no hizo nada hasta el momento, me dijeron que en cuestiones personales no podían meterse y que llame a un abogado. No cuento con el dinero suficiente como para pagar uno, mi amiga me ayudó y está de testigo por todo lo que pasé culpa de esta gente".

Pedido de ayuda

Solicitó a las autoridades locales que le brinden colaboración porque dentro de poco tiene que dejar el lugar en el que está viviendo. "No sé qué más hacer, estoy muy desesperada por mi hijos y tengo miedo que nos pase otra cosa más. Por favor pedimos ayuda a todos para salir adelante, en especial al Gobierno y a la Policía que actúe en el caso", finalizó.

Se puede ayudar a esta familia con donaciones de mercadería y artículos para el hogar, porque perdió todas sus pertenencias.

También de ropa en buen estado para dos varones de 8 y 5 años, una nena de 10 años y para la mujer que es delgada y de 1,60 cm de altura aproximadamente.

Para comunicarse con ella se encuentra disponible el número de teléfono: 0388- 154165447.