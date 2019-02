El presupuesto para viviendas en Jujuy será el mismo que el año pasado

El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, en una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy indicó que el déficit de viviendas en Jujuy es elevado y que la mayoría de la población que se encuentra inmersa en esa problemática precisa más soluciones cualitativas, de mejoras de sus casas, que cuantitativas, de construcción de nuevos hogares.

Aseguró que el presupuesto destinado a viviendas en Jujuy en el 2019 será similar al del año pasado que con el aporte del Fonavi, rondó en los mil millones de pesos.

En ese sentido explicó que "el déficit habitacional es grande en Jujuy como en toda la Argentina. El último dato que tenemos es del censo 2010 que arrojó que el 20% de la población argentina tiene algún problema de vivienda, eso equivale a 3 millones y medio de hogares, es decir 12 millones de argentinos. Esto significa que la mayoría de las personas poseen más necesidades cualitativas que cuantitativas".

Con respecto a la situación de la provincia de Jujuy sostuvo que "en el norte los índices se agravan y son aún mayores al promedio del país y son más los hogares que necesitan mejoras en sus casas con respecto a los que precisan nuevas viviendas".

En relación al presupuesto destinado a viviendas que será similar al del año pasado pero con el peso de una inflación de casi el 50%, dijo que "este año será muy difícil con un presupuesto equilibrado ante la necesidad de equilibrio fiscal que tenemos que alcanzar".

"Sigue siendo un número importante pero claramente no es todo el dinero que la Provincia necesita para atender a su déficit pero tenemos que hacer un cambio importante en la manera que se vienen haciendo las cosas para que esto pueda ser más eficiente. Vamos a terminar todas las viviendas que tenemos en ejecución. Los fondos que tenemos garantizan eso", añadió.

"Abrir abanico de soluciones"

Sobre eso mencionó que el Instituto de Vivienda de Jujuy también tiene que incorporar programas que vayan hacia el mejoramiento.

"El diagnóstico da que gran parte del déficit habitaciones es de mejora de la vivienda, no solo los programas deben estar destinados a la construcción de otras nuevas. Por eso hay que brindar soluciones de mejora de viviendas que además son más baratas en términos económicos", afirmó.

Anunció que desde la Secretaría de Vivienda pretenden que durante este año "los institutos de vivienda hagan el clic que les falta, están muy cerrados en que la política que les compete sea solamente construir centros de viviendas, hay que abrir el abanico de soluciones en todo lo que haga falta".

Más instalación de gas

En San Salvador de Jujuy, más en los sectores aledaños, hay barrios que crecieron de forma informal y que “con un buen relevamiento se podrían hacer muchas mejoras”, sostuvo Kerr.

Asimismo, hizo referencia a un programa denominado “Mejor Hogar Gas” que firmaron con Gasnor para que la población pueda acceder a un crédito y conectarse a una red de gas. “Hay que fomentar ese tipo de programas que son un poco desconocidos para los institutos de viviendas de las provincias que solamente esta acostumbrados a hacer barrios y viviendas. Estos programas también dan soluciones a políticas habitacionales que la gente necesita”, agregó.

Sobre ese aspecto, explicó que “hay cerca de 19 mil jujeños que están sobre la red de gas y no están conectados. Conectarse a la red de gas parece algo no tan importante pero tenemos estudios de impacto realizados por universidades que demuestran lo contrario, ya que esa conexión brinda mejor calidad de vidas, menos enfermedades, más calefacción, mejor economía del hogar, etc”.

Mencionó también que “constituimos un fondo para que la Provincia pueda poner su Fonavi en garantía, algo que estaba en la Ley pero que nunca se hizo. Las provincias pueden poner su Fonavi como garantía de financiamiento y eso permite dar financiamiento. Hay que buscar que el privado pueda volcarse a la construcción de viviendas y que no sea únicamente presupuesto del Estado”.

“Hacer una casa de cero es muy caro en la Argentina”

Iván Kerr, secretario nacional de Vivienda, también habló sobre la crisis económica que atraviesa el país y su impacto en la construcción de casas.

“Claramente la crisis económica nos impactó en lo que es el crédito hipotecario porque tuvimos un frenazo fuertísimo. Tenemos que recuperarlo. En lo que hace a la construcción de vivienda, el presupuesto es más o menos el mismo que el año pasado pero con una inflación del 40%. En términos reales es menos dinero”, remarcó.

En ese sentido dijo que “sale prácticamente dos millones de pesos, con eso se beneficia una familia y está muy bien pero con otro tipo de programas se pueden mejorar viviendas que es lo que necesita la mayor parte de la población que está en el déficit”.

Además, afirmó que “tenemos el desafío de saber utilizar el presupuesto que tenemos. No en vano creamos programas para poder potenciar la inversión, vamos a buscar cómo hacer más con menos. Ante la escasez, tenemos que ser más eficientes y buscar herramientas para salir”.

Recuperar las cuotas

El funcionario hizo alusión también al cobro de la cuota que deben abonar los beneficiarios de viviendas sociales, indicando que se debe hacer una transformación para poder recuperarlas mediante el pago de una cuota que no sea regresiva.

“El que sacó la vivienda debe pagar una cuota ajustable por algún indicador para que sea representativo y que esa cuota sirva para reinvertir en nuevas viviendas. Eso lamentablemente no ocurre, no hay una reinversión con el flujo de las cuotas de lo que pagan los beneficiarios que permita reinvertir en soluciones de viviendas”, aseguró Kerr.

Con las cuotas que pagan los beneficiarios hay que construir más viviendas, “no es que los que obtienen una vivienda se sacaron la lotería y ya está. Se debe lograr que el sistema sea más solidario, que ellos paguen una cuota ajustable que vaya a un fondo, a obligar a la Provincia a que eso se recupere”, añadió.