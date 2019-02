Emotiva historia: busca a su madre biológica por redes sociales

Juan Fernandez inició una intensa búsqueda para conocer a su padres biológicos en la redes sociales. Se enteró años por su "madre del corazón", quien falleció , que fue adoptado. A partir de ese momento decidió pedir ayuda en la redes para conocer su verdadera identidad.

"Mi madre biológica no era de esta provincia, mucho mas información no pude recabar ya que mi madre adoptiva falleció"", relató en un parte de una carta que envió al director del hospital Pablo Soria, Marcos Rivas y compartió en la página de Facebook ¿Dónde estás?

Juan es reportero gráfico en el El Tribuno de Jujuy, profesión que aprendió de su padre de crianza, Ramón.

Sobre ellos siempre tiene hermoso recuerdo “siempre tuve un buen vivir, me educaron, mi viejo me dio una profesión, pero no pude averiguar sobre mis verdaderos orígenes”,