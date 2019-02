Lavagna exige ampliar el armado del peronismo

Roberto Lavagna rompió un largo silencio y presentó (en rigor confirmó lo que había hecho trascender) su pliego de condiciones para sumarse al armado del peronismo de centro: que no haya primarias para designarlo candidato a presidente y que el espacio se amplíe a otros sectores, como el progresismo.

El ex ministro de Economía confirmó así que su candidatura presidencial tiene pocas chances de concretarse, al menos dentro de Argentina Federal. Es que en el espacio que conformaron los gobernadores peronistas con Sergio Massa y Miguel Pichetto hay al menos dos precandidatos que ya avisaron que de ninguna manera se bajan de las primarias: el tigrense y Juan Manuel Urtubey.

"Participar de una primaria sería contraproducente con la idea central de un acuerdo amplio. ¿De qué sirve participar de una interna de un partido y luego imponerla al resto? Es incompatible, en lo personal no tengo ninguna intención de esa naturaleza", afirmó Lavagna en una entrevista con FM Milenium.

El ex ministro ya había hecho saber que pretende ser el candidato de consenso y que no aceptaría disputar la postulación en una interna, algo que Urtubey descartó en una entrevista con LPO. "No ir a a primarias sería ir en contra de lo que hoy está demandando la sociedad. Nosotros estamos ofreciendo algo distinto a los espacios personalistas como el de Macri o Cristina. Una alternativa que no se construye desde el poder sino desde la sociedad, donde la única manera de validar candidatos es a través de las primarias", planteó el salteño.

Por otro lado, Lavagna también eludió confirmar cuándo tomará una decisión y pateó hacia adelante la definición. "No tengo fecha especifica, creo que sobre mediados de año uno debería tener claridad para ver si hay una posibilidad de una alternativa que no sea más de lo mismo", señaló. A mediados de año ya deben estar definidos los frentes y las candidaturas para las PASO.

El ex ministro también reclamó que se amplíe el espacio de Argentina Federal a otros sectores que promueven su candidatura como el socialismo de Miguel Lifschitz. "Si uno busca un Gobierno de unidad nacional, uno no busca unanimidad, pero sí una base de sustentación, una base muy amplia, con parte del justicialismo, del radicalismo, sectores progresistas como el socialismo, partidos pequeños de provincia, el MID, y también sectores del PRO, no todo el mundo piensa igual en el PRO", señaló.

En ese sentido, marcó diferencias con Massa, "Él piensa en una expresión ligada a lo que puede ser una propuesta de un sector de justicialismo, yo sigo pensando en construir algo más amplio", reiteró. Coincidió con declaraciones que hizo en las últimas horas Lifschitz, que rechazó que el tigrense o Urtubey puedan representar a un "espacio de unidad amplio".

Las declaraciones de Lavagna confirman las presunciones que tenían algunas fuentes del peronismo de centro, que en las últimas semanas aseguraron a LPO que no lo ven como candidato presidencial y creen que se terminará bajando. El ex ministro de Economía hasta ahora ha esquivado las apariciones públicas: el lunes no fue a la cumbre de Argentina Federal en Mar del Plata y hasta ahora sólo se lo ha visto en fotos que se tomó en sus casas de Saavedra y Cariló.

FUENTE: LA POLITICA ONLINE