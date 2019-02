Legisladores aprobaron la expropiación del Cerro de Siete Colores y del Paseo de los Colorados

Se aprobó la Ley 6115 que ratifica los Decreto acuerdo 8606 G19 y 8650 por el cual se declara de utilidad publica y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la localidad de purmamarca, departamento Tumbaya.

Desde la oposición rechazaron la iniciativa. El diputado del PJ Juan Cardozo señalo que “si bien todos estamos de acuerdo con la declaración de patrimonio, no sabemos porque es necesaria la expropiciacion. Basta con la declaración de patrimonio para su presevacion. Además se hace bajo un DNU pero consideramos que no hay urgencia. Que sea tratado por la legislatura sin tratamento en comisión, sin pedir informes a organismos, sin acceder a expediente judiciales, no entendemos cual es la urgencia.



"Hay alguien que necesita que esto salga con urgencia. Los nombes que aparecen tiene afinidad política Gobierno. Y ni siquiera son los dueños reconocidos", afirmó Cardozo.

En ese sentido, el legislador apuntó que "el cerro es patrimonio de todos los jujeños, entonces la expropiaicon es en vano. Declarado monumento natural o paisaje protegido es suficiente. No hace falta una expropiación. Esto tiene olor a negociado particular".

Por su parte, el jefe de la bancada radical, Alberto Bernis, defendió la iniciativa al afirmar que, "estas son medidas democráticas. Transparentes. No hay otra medida mas que la expropiación. No hay ningún negociado. Es una decisión politca. El gobernador tiene un compromiso político.