Joven lanzó el proyecto basura cero

Días atrás Joaquín Lisarazu, un joven palmasoleño que reside en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, dio inicio con una campaña de limpieza bajo el slogan "Basura cero".

La iniciativa tiene el objetivo de concientizar a los pobladores a mantener limpia la ciudad. Es por eso que junto a un grupo de familiares y amigos dio el puntapié inicial de esta campaña que tuvo lugar a la vera de la ruta provincial 6, iniciando al ingreso de Palma Sola, en el lugar conocido como la Difunta Correa, hasta la cancha Manuelito Fernández.

Fueron más de 15 kilómetros de limpieza, donde se recogieron alrededor de 85 bolsas de residuos grandes.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Joaquín Lisarazu, dijo que es un trabajo que pasa por concientizar a los pobladores de no arrojar basura a las orillas de las rutas, en los espacios públicos o en cualquier otro lugar.

Si bien existen contenedores, que sean utilizados y si no los hay, no se debe arrojar la basura en cualquier lugar, hasta dejarlo donde corresponda.

Además hizo énfasis en que lo acompañen en este proyecto que es muy interesante para la imagen del pueblo.

"En la limpieza se ve lo que en realidad somos como pueblo, si bien yo vivo en Río Grande, por mí trabajo, Palma Sola es mi lugar en el mundo, donde tengo mis raíces, eso hace que en mis vacaciones, siempre vuelva y mi pueblo esté, primero por sobre todas las cosas. Ese fue el motivo de este desafío".

Agregó que en esta primera campaña, que fue productiva, estuvo acompañado de familiares y amigos más allegados.

"Por esa razón, es que para este nuevo recorrido, que será este domingo desde las seis de la mañana, hasta mediodía, que se calcula que se llegará a destino, la cancha Manuelito Fernández, se sumen los vecinos a trabajar por la limpieza de este espacio, teniendo en cuenta que se hará el mismo recorrido, iniciando en la Difunta Correa", precisó.

Lisarazu destacó que para el año que viene la idea es diagramar la misma campaña de basura cero desde San Salvador de Jujuy a Palma Sola.

"Todo el trabajo que vengo realizando es a pulmón, con la única finalidad de concientizar de no arrojar basura, que no es cosa de otro mundo de agacharse y levantarla, es un trabajo duro a largo plazo, hoy seguro no lo vas a lograr, pero sí con el correr del tiempo, con esta iniciativa, Palma Sola será un ejemplo para toda la provincia", manifestó.

Invitación

El trabajo se realizará nuevamente este domingo y al finalizar se brindará un refrigerio a los que participaron del trabajo de limpieza.

Se recomendó ir con ropa cómoda, gorra y llevar agua, ya que el trayecto que recorrerán serán de aproximadamente 15 kilómetros.

