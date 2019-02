Posible brote de dengue en el plantel de Colón de Santa Fe

El departamento médico del club y los dirigentes se comunicaron con autoridades del ministerio de Salud de Santa Fe, luego de un entrenamiento abierto para la prensa en el Complejo Ciudad Fútbol de Colón. El llamado fue porque dos de los jugadores - Guillermo Ortiz y Leonardo Heredia- tenían fiebre y diversos dolores musculares. El Ministerio desinfectó el complejo donde el plantel realiza los entrenamientos y lo convocó para realizar exámenes y constatar los supuestos casos de dengue. Si se confirman, pedirán suspender el partido ante San Lorenzo previsto para el próximo sábado. El DT Julio Comesaña dio una conferencia de prensa en la que descartó una intoxicación. "No es positivo que un jugador tenga problemas de salud, pero no podemos hacer nada, solamente el cuerpo médico puede actuar para recuperarlos y si no pueden jugar, buscaremos reemplazos. Eramos 30 personas en el lugar y les pasó a ellos, entonces pienso que no fue la comida del hotel". Otros de los jugadores a los que les realizaron exámenes fueron Matías Fritzler, quien tenía síntomas de gripe; Mateo Hernández y Leonardo Burián, con dolores de espalda; Emanuel Olivera, dolores musculares; y a Fernando Zuqui y Tomás Sandoval