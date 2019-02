Ambiente esperará la decisión de la Justicia sobre el crematorio

El ministerio de Ambiente de la provincia informó que esperará la decisión de la Justicia respecto a la instalación del crematorio en Los Paños, para continuar en caso de corresponda con la evaluación de factibilidad ambiental del proyecto.

La Justicia por "principio precautorio" pidió que no se realice ninguna actuación sobre el caso del crematorio.

El Secretario de Calidad Ambiental, Pablo Bergese, acompañado de la Directora de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente, Mercedes Zamorano; explicaron que "no es cierto que Ministerio de Ambiente no tenga la voluntad o los profesionales idóneos para realizar el estudio de impacto ambiental que permitiría saber sí el emprendimiento en cuestión es o no contaminante, sino que lo que ocurre en este momento es que la Justicia dictaminó que no se avance en el proceso de evaluación".

Por lo que explicaron que la institución "es respetuosa de los procesos y plazos de la Justicia por lo que esperarán hasta que haya una decisión al respecto para poder continuar, en caso de que corresponda, con el estudio ambiental sobre este empredimiento".

Mercedes Zamorano comentó que ante una primera presentación realizada por los vecinos, la Justicia ordena la paralización de la construcción del crematorio, medida a la que el ministerio de Ambiente adhirió, no obstante continuó con el requerimiento de documentación a los responsables del proyecto. Ante este pedido, los responsables del proyecto presentaron un estudio de impacto ambiental simplificado acorde al requerimiento del anexo 2 del decreto 5980 reglamentario de la Ley de Ambiente 5063.

Luego, en una segunda medida la Justicia ordenó al ministerio de Ambiente "no realizar ninguna actuación, ni procedimiento en el caso del crematorio de Los Paños".

Así mismo, Bergese, explicó que fue la Justicia a través de una medida cautelar quien suspende la posibilidad de avanzar en la realización del impacto ambiental, "no es que no tenemos la capacidad o que no quisimos realizar los estudios de impacto ambiental, sino que se nos impidió por orden judicial. Si realizábamos el estudio hubiéramos determinado sí es contaminante o no". "Nosotros queremos garantizar a cualquier proponente que presentó la documentación requerida el derecho a ser evaluado, lo que no quiere decir que fuéramos a probar el proyecto, ni mucho menos.

Por otro lado, Zamorano explicó la audiencia pública convocada fue impulsada con el propósito de abrir un espacio de socialización del proyecto, pero dada la situación judicial se consideró conveniente suspenderla y retomar el proceso tras la decisión de la Justicia respecto al caso.

"No tenemos ningún tipo de participación ni interés en este proyecto. Queremos garantizar el acceso a la información", acotó Bergese.