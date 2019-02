La Legislatura habilitó el cobro de la salud pública a extranjeros

Pese al fuerte rechazo de los bloques opositores, la Legislatura de Jujuy aprobó anoche la Ley 6.116 de Sistema provincial de seguro de salud para extranjeros, según el cual se eliminará el sistema de salud pública gratuita para inmigrantes que no residan en la provincia. Asimismo, se dio luz verde a la Ley 6.115 que ratifica los Decretos acuerdo 8.606 G19 y 8.650 por los cuales se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la localidad de Purmamarca, departamento Tumbaya, que contempla específicamente el Cerro de Siete Colores y el Paseo de Los Colorados. Ambas iniciativas fueron remitidas por el Ejecutivo provincial para ser tratadas durante la tercera sesión extraordinaria.

Un extenso debate demandaron ambas iniciativas, por cuanto involucran temas sensibles y polémicos en los que hubo posturas contrapuestas. La ley de cobro al acceso a la salud pública de los extranjeros fue rechazada por los bloques opositores quienes consideraron que se trata de una ley "retrógrada, xenófoba e inconstitucional", que ataca "a un sector vulnerable que son los inmigrantes".

La norma contempla el cobro de un seguro de salud que tendrá una vigencia máxima de treinta días para los extranjeros no residentes. Si bien no se supo el valor del mismo, el ministro de Salud Gustavo Bouhid había afirmado que sería de "entre veinte y treinta dólares".

En este sentido, el diputado Justicialista Javier Hinojo sostuvo que lejos de proponer una solución, "esto es solo para tapar otra realidad y distraer a la opinión pública atacando al sector más vulnerable, porque no hay nada más fácil que atacar a los extranjeros". Además, calificó a esta ley como "retrograda" y que "restringe derechos". "Es facultar al Ejecutivo para celebrar convenios que retroceden", agregó.

En igual sentido, se expresó la diputada del FIT Natalia Morales, quien consideró que esta iniciativa impulsa más la "discriminación y la xenofobia para con nuestros hermanos inmigrantes", y argumentó su repudio a la ley por cuanto no garantiza el acceso a la salud a los extranjeros y representa "un retroceso e incumple con los tratados y convenios internacionales". Por su parte, el diputado Ramiro Tizón explicó que esta ley busca promover una igualdad de trato. "Esta ley autoriza al Ejecutivo a instaurar un seguro de salud para personas que estén en tránsito por Jujuy. Además a través de la misma, se autoriza al Ejecutivo a realizar los convenios necesarios para llegar a acuerdos de reciprocidad en otros países, de modo que ciudadanos argentinos cuando viajan al exterior tengan el mismo trato que tienen los ciudadanos de otros países cuando vienen a visitarnos". Cabe mencionar que el proyecto se da en medio de la polémica por el caso de Manuel Vilca, el joven argentino accidentado en Bolivia, lo que propició cruces entre el gobernador, Gerardo Morales y funcionarios del Ejecutivo boliviano, en particular del Ministerio de Salud.

La expropiación

Los decretos emanados desde el Ejecutivo provincial según los cuales se declara al Cerro de Siete Colores Monumento Histórico Natural y al Paseo de los Colorados Paisaje Protegido y ordena la expropiación de ambas tierras, también fueron aprobados aunque con ciertos reparos por parte de la oposición.

Y es que fundamentalmente se cuestionó el apuro con que se solicitó su tratamiento, con un escaso análisis en profundidad y dejando entrever una expropiación "innecesaria". Así lo señaló el presidente del bloque Justicialista, Juan Cardozo, quien manifestó que "si bien todos estamos de acuerdo con la declaración de patrimonio, no sabemos porqué insisten con una expropiación, con la declaración de monumento histórico y paisaje protegido es suficiente para resguardar esas tierras". Además criticó el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia para esta iniciativa, por cuanto "consideramos que no hay urgencia, y es llamativo que sea tratado por la Legislatura sin debate en comisión, sin pedir informes a organismos, sin acceder a expedientes judiciales, no entendemos cual es la urgencia", a la vez que presumió que "hay alguien que necesita que esto salga con urgencia y casualmente los nombres que aparecen en el decreto tienen afinidad política con el Gobierno y ni siquiera son los dueños reconocidos".