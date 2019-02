Son veintiséis los terciarios habilitados en la provincia

Tras la problemática generada con el Instituto Superior Siglo XXI en el que sus alumnos no tenían acreditadas las carreras, lo que generó un gran perjuicio a los estudiantes, este diario recabó información sobre las instituciones que se encuentran habilitadas y la renovación de cohortes 2018-2019.

En tal sentido se conoció el listado de las instituciones incorporadas a la enseñanza oficial. En total son veintiséis los institutos terciarios que se encuentran en regla, aunque desde la Dirección de Gestión Privada del Ministerio de Educación aclararon que ello no implica que todas las tecnicaturas que ofrecen estén habilitadas, por lo que recomendaron que a la hora de inscribirse averiguar perfectamente si cumplen con las normativas.

La directora de Gestión Privada, Elsa Torfe, indicó que las tecnicaturas se habilitan anualmente o cada dos años, de acuerdo a las definiciones y solicitudes del medio que las demanda en su titulación y perfil de egresado necesario. "También de acuerdo a la garantía laboral futura con los convenios empresariales, industriales y públicos que solicitan los conocimientos y características de técnicos", precisó.

Además puso en foco la importancia en la supervisión y evaluación técnica pedagógica de los diseños curriculares de las tecnicaturas que elevan para su aprobación. "Con esta insistente aclaración pedimos a los futuros alumnos solicitar al momento de inscribirse, obtener el recibo oficial de la institución, aclarando la resolución ministerial que lo avala, y en lo posible copia de la misma", subrayó.

En regla

Los institutos terciarios habilitados en Jujuy son: Instituto Superior de Capacitación Aduanera Snopek, Instituto Superior en Ciencias de la Salud, Emdei Superior, Instituto Superior "Manuel Belgrano", Instituto Superior Nuevo Horizonte 1, Instituto Superior Nuevo Horizonte 2 Monterrico, Itma- legal 31/08, Icade - Jujuy, Instituto Superior de Enseñanza de Mecánica Dental de capital, Icade en Libertador General San Martín, Miriam Gloss, Instituto Superior Delta, Instituto Superior Jujuy, Instituto Superior del Colegio de Técnicos de Jujuy, Trascender, Melby Claros, Colegio Modelo Palpalá, Delta, Krause, Campinta Guazu, Instituto Superior Balcarce, Postitulos del Populorum Progressio (de capital, San Pedro, Perico y Libertador General San Martín).

Cabe destacar que a la hora de inscribirse a una institución educativa, los alumnos deben pedir recibos de facturas oficiales tal cual las exige la Afip. En el caso de las tecnicaturas de Nivel Superior, debe estar aclarado con qué resolución de cohorte va a cursar. "El recibo oficial le da derecho a reclamar en Derecho del Consumidor", sostuvo Torfe.

La Coneau controla las universidades

En el caso de las universidades nacionales de gestión estatal y privadas al igual que las confesionales, el órgano de regulación es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que es a dónde se debe acudir para hacer denuncias o informarse sobre la acreditación de las carreras.

Para mayor información los interesados podrán ingresar en https://www.coneau.gob.ar.

Habilitación edilicia del establecimiento educativo

Respecto a los controles que lleva a cabo el Ministerio de Educación con los Institutos de Educación Superior Privada, la directora de Gestión Privada, Elsa Torfe, sostuvo que en el caso del Nivel Superior, a diferencia del Inicial, Primario y Secundario, el alumno, al ser mayor de edad, ya es el responsable de elegir el servicio educativo que quiere recibir y es quién aceptará las condiciones.

En tanto que la cartera educativa tiene la responsabilidad y obligación de acompañarlos, por lo que ante el incumplimiento de las normas, en primer lugar se suspende la habilitación de una cohorte y si durante ese año no ha regularizado se produce la caducidad, “porque el riesgo de no cumplir el servicio educativo es grande y se da a conocer a la población estas medidas”, explicó.

De esta manera, el Nivel Superior debe al 30 de junio de cada año, elevar la actualización de sus papeles, es decir conseguir la habilitación edilicia, contable y técnico pedagógica. “Desde el proceso administrativo se cumple con el examen técnico pedagógico siempre que se haya cumplido con la parte contable y edilicia, porque es en vano evaluar un diseño si sabemos bien que no lo va a cumplir porque no tiene dónde va a funcionar. Asimismo, las instituciones educativas de todos los niveles deben tener al 15 de febrero la habilitación edilicia”, remarcó la funcionaria.

Cumplimiento de normas en instituciones educativas

Las instituciones, por orden nacional, deben hacer conocer públicamente el valor de las cuotas de inscripción u otro concepto.

La incorporación como la habilitación del Nivel Superior se hacen en cumplimiento del Decreto nacional 371/1964 y en la Provincia tiene el Decreto 6/18 que justifica los procesos administrativos que todo propietario debe cumplir para poder estar habilitado en el proceso de la enseñanza. A su vez, el Ministerio de Educación emite una resolución que es conocida como anuario, en donde quedan regulados los requisitos y lineamientos que se deben cumplir. Otros de los puntos a tener en cuenta son los turnos de examen, fechas, horarios y los docentes asignados por materias. La institución educativa por una disposición de orden nacional debe hacer conocer públicamente el valor de las cuotas de inscripción o cualquier otro concepto que vayan a cobrar a los alumnos. “Pedimos que las fechas de exámenes sean exhibidas en las puertas del colegio apenas abran el ciclo lectivo, deben acostumbrarse a informar todos los datos para que los alumnos sepan cómo rendir”, dijo Torfe.

En el caso de los niveles iniciales y secundarios (estatales y privado) deben mostrar y exhibir en la puerta de entrada la resolución y qué título ofrecen a los alumnos.

Información en nivel inicial

En el caso de las salita maternal (para niños desde los 45 días hasta los 3 años) y jardín (niños de 4 y 5 años), los padres deben garantizarse que al momento de inscribir a sus hijos el espacio educativo les entregue un recibo oficial del valor de la cuota o de inscripción que está pagando. “Además, deben ser atendidos por maestras especiales de Nivel Inicial que cuenten con títulos docentes, quienes tienen en su formación la capacidad de percibir algún retraso físico o intelectual del niño”, resaltó Elsa Torfe.