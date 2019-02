El cuerpo hallado en el avión siniestrado es el de Emiliano Sala

El equipo forense que trabajó sobre el cuerpo que fue hallado en la aeronave Piper PA-46 Malibu en la que viajaba Emiliano Sala confirmó que corresponde al del futbolista argentino. El miércoles, el cadáver había sido rescatado por el barco Geo Ocean III que finalizó sus tareas.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



