CONFIRMADO. Los Simpsons tendrán dos temporadas más

La cadena Fox, confirmó que Los Simpson serán renovados por dos temporadas más y así, la famosa serie será una de las más longevas de la televisión.

Por un momento se dudó si la serie continuaría debido a su alto costo, pero en una conferencia ante la Asociación de Críticos de Televisión, Fox confirmó la renovación, lo que significa que el programa tendrá 32 temporadas hasta el año 2021.

Con las nuevas temporadas, la serie llegará a más de 700 episodios, un verdadero récord para una animación en Estados Unidos.

La temporada actual, la número 30, tiene una audiencia promedio de 7,5 millones de espectadores por episodio.

We've got some eeeeeexcellllent news... #TheSimpsons has been renewed for Seasons 31 and 32! 🙌 pic.twitter.com/UfijjrLZXa