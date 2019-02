Piden profundizar los controles a los taxis "truchos" en Jujuy

Representantes de la Cámara de Titulares de Taxis realizaron un nuevo pedido a las autoridades para que se controle al servicio alternativo de remises que está en funcionamiento en los barrios alejados de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Según recordaron, los vehículos que están habilitados tienen que tener el cuadro tarifario vigente a la vista y la foto del chofer. Ante cualquier eventualidad si llegaría a ocurrir un siniestro, el número de licencia se encuentra en la puerta del auto y si se quiere corroborar la identidad del chofer se puede solicitar la credencial correspondiente.

"Nosotros pedimos que miren la cantidad de taxis truchos que hay en la feria los domingos; el otro día había un solo amarillo y no nos permiten trabajar. Tienen que hacer controles inteligentes con motos a los vehículos en Alto Comedero", dijo Sergio Corimayo de la Cámara de Titulares de Taxis, quien además resaltó que los controles son necesarios a todos lo vehículos.

"Es feo ver que sólo a uno lo controlan, al que aporta, algún que otro chofer puede andar con falta de papeles pero están legalmente controlados, pero a ellos (por los alternativos) nadie los controla" añadió a su reclamo.

Corimayo dio a conocer que hay en servicio 700 licencias vigentes por vehículos en prestación en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por lo que un servicio alternativo es innecesario ya que esta cubierta toda el área y se llega a todos los barrios.

"Nosotros vamos a todos los lugares, aunque tomamos precauciones en ciertos casos, pero llegamos a todos lados. Es un dicho muy viejo que dicen que los taxis amarillos no quieren ir hasta Alto Comedero, eso no existe hoy, por ejemplo un sábado a la noche andamos por avenidas y vamos con gente de confianza, aquellas que son sospechosas de que nos pueden asaltar, nos cuidamos" indicó ante ese planteamiento.

Corimayo resaltó que lo importante es el pasajero, a quien se tiene la obligación de brindarle un servicio en buenas condiciones para su traslado "y eso incluye ofrecer un servicio legal".

Se debe pedir ticket

Se recordó a los usuarios del transporte de taxis de radiollamada, que si se requiere el ticket con el precio final que marca la ticketera este debe ser emitido por el conductor.

Desde la Cámara aseguraron que de no concederles el comprobante, los usuarios no deben pagar. “El pasajero tiene visible el cuadro tarifario para verificar el precio, y es obligación dar los tickets. Instamos al pasajero que ante la duda de algún cobro abusivo que no le pague, si no se le da el ticket, que saque el número de licencia y lo denuncie”, expresó Sergio Corimayo.

“Nosotros tenemos que cobrar de acuerdo al cuadro tarifario, los alternativos cobran a ojo y hasta puede ser que mucho más de lo que corresponde” hizo alusión con respecto a tarifas que los particulares no miden reglamentariamente.

Las tarifas vigentes son las que estan establecidas por la ordenanza municipal 7.214/18: para la tarifa diurna la bajada de bandera es de $20 y $2 cada 100 metros. En tanto que la tarifa nocturna, que se aplica los días feriados y no laborables, es de $24,40 la bajada de bandera y la ficha de $2,40.