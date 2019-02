Balearon un comercio en Perico e investigan un ajuste de cuentas

El dueño de un comercio encontró su local con cinco impactos de bala. No se llevaron nada y se investigan diferentes hipótesis sobre lo sucedido.

Un comercio de ciudad Perico fue baleado en la madrugada de hoy y se investigan los motivos por los cuales se habrían sucedido estos hechos.

Un reconocido local comercial de la calle República de Líbano Nº 50, a dos cuadras de la feria minorista, amaneció bajo una serie de impactos de bala dejando muchas dudas sobre lo sucedido.

Se presume de que el hecho habría sucedido en la madrugada del viernes, ya que el propietario del local de venta de celulares “Telecentro” se acercó a abrir su comercio como todos los días y se encontró con la ingrata sorpresa, de que la puerta principal de su negocio, tenía marcas de al menos cinco detonaciones de arma de fuego, que se evidenciaba en la chapa del acceso.

Cuando revisó si había algún faltante de mercadería, estaba todo en orden, ya que nadie había ingresado y no faltaba nada, abriendo esto una serie de hipótesis. La Policía de la Provincia estudia bajo secreto de sumario las posibles hipótesis de este hecho, entre las que se investiga un posible ajuste de cuentas. Lo que llama rotundamente la atención que las balas pegaron lejos de la cerradura de la puerta.

Cuando el damnificado comunicó a la policía, intervino la Brigada de Investigaciones de Perico, quienes se hicieron cargo del caso y requirieron la presencia de efectivos de Criminalística de la policía local, para poder realizar las pericias, relevamientos, tomas fotográficas y demás tareas inherentes propias del procedimiento protocolar.

En declaraciones ante los uniformados, el propietario del local comercial manifestó no tener ninguna pérdida de bienes, aseguró también no tener problemas o inconvenientes con otras personas, vecinos o proveedores, por lo que no existiría ningún tipo de odio con nadie, descartando un posible atentado.

Por ello aún el caso es un misterio, materia de investigación para las fuerzas policiales de esta ciudad comercial.