Febrero empezó mal para las empresas jujeñas

A consecuencia de la crisis económica que viene generando una retracción en las ventas y una baja en la actividad económica durante el mes de enero al igual que el corriente, desde la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ) prevén trabajar para generar las condiciones a fin de evitar el cierre de las pymes y mantener los puestos de trabajos. "El mes de febrero seguirá como desde hace diez meses a esta parte, no vemos que haya un cambio que pueda generar otra situación a la que estamos viviendo", aseguró ayer a El Tribuno Luis Alonso, presidente de la UEJ. En este sentido, el economista y profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador categorizado por la Coneau, Juan Ljungberg, analizó con nuestro diario la actual situación de las pymes, los principales problemas que afrontan, la economía regional y la inflación interanual de la provincia del año 2018. El titular de la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ), Luis Alonso explicó que hay mucha preocupación por parte de las pymes, dado que hasta el momento no se ha reactivado la economía y eso genera que los comercios presenten caídas de ventas. "En enero del 2018, hubo diez meses continuos de caídas de venta, hay también un balance entre lo salarial y lo inflacionario de 15 puntos de diferencia, eso hace perder un poder adquisitivo de la gente que consume un comercio interno en Jujuy, es decir el comercio minorista", dijo Alonso. Asimismo resaltó que hoy en día, el desafío de las pymes y comercios pasa por mantener los puestos de trabajo. Para ello prevén trabajar con diferentes cámaras para analizar por un lado, la situación que vienen atravesando las pymes y por el otro, presentar un proyecto al Gobierno, a fin de revertir la situación económica. Por consiguiente, sostuvo que hasta el momento no creen que surjan cambios y acotó que los primeros días de marzo, el sector turístico se verá beneficiado con las actividades carnestolendas y el inicio del ciclo lectivo podría traer un pequeño paliativo de aumento de ventas en ciertos rubros. Sin embargo, remarcó que durante esta época sectores como el comercio minorista, indumentaria, no se verán beneficiados.

Recuperar la actividad

El economista Juan Ljungberg se refirió a la situación actual de los pequeños y medianos empresarios y señaló en estos últimos ocho meses por la crisis económica global que se está viviendo afectar al sector.

"El proceso económico requirió un ajuste y eso significa menor poder de compra para los consumidores porque los sueldos aumentaron menos que la inflación. Entonces, la gente tiene menos dinero y esto afecta a todas las empresas y en particular lo que más lo sienten son las pymes, porque tienen menos espaldas" para soportar esas situaciones" precisó el especialista. A su vez, puso en relieve que -en algunos casos- esto ha obligado que algunas pymes generen despidos. En tanto recordó que según datos oficiales del Indec, entre noviembre del 2017 y 2018, se dieron 117 mil puestos menos de trabajo, en algunos casos hasta cierres, "probablemente hayas algunos más" precisó. En este contexto, dijo "se puede decir que la situación desde diciembre pareciera que se ha estabilizado, es decir que se ha llegado al punto más bajo, no parecería estar empeorando pero si se mantiene esa situación, probablemente la recuperación tarde uno tres o cuatro meses para empezar a notarse". Unos de los problemas que atraviesan las pymes, explicó Ljungberg, es el costo de alquiler de comercios, "eso es un costo fijo, vendan más o menos el alquiler lo deben pagar al igual que al personal" y agregó que

"las cámaras empresariales y la Unión de Empresarios deberían promover un acuerdo (entre privados) para sobrellevar la situación de crisis hasta que se recupere el nivel de actividad por mayor poder adquisitivo", finalizó.

Análisis de las economías regionales y provincias periféricas

En 2018, Nación finalizó con una inflación anual del 47,6%, según el Indec. Los datos difundidos por la Dipec, señalaron que Jujuy tuvo un 49,4% de inflación.

En el caso de las economías regionales, el especialista en economía, Juan Ljungberg, resaltó que hay economías que se ven beneficiadas con la situación actual y otras que no. En el caso de las que están vinculadas al comercio exterior, se ven favorecidas porque por cada dólar que exportan reciben el doble de lo que recepcionaban hace un año. En el caso de Jujuy, señalando las tres actividades regionales y exportadoras, como el tabaco, el azúcar y la minería, se ven beneficiadas. Ljungberg, señaló que existe también otro cuarto sector que tiene el rol de exportación; el turismo. “Cuando nosotros recibimos turistas estamos exportando aunque no salga nada, sale la vivencia que tiene la gente que viene a visitar y gastan el dinero en la provincia, “aclaró.

En el caso de las economías regionales que únicamente producen para el mercado interno hizo foco en que “allí se presenta un problema general, Jujuy tiene estas cuatro actividades favorecidas, y lo que está desfavorecida en la provincia por la situación económica, es la industria y el comercio”.

Según los últimos datos proporcionados por la Dirección Provincial de Estadística y Censos, Jujuy cerró con una inflación interanual de 49,4%, cifra que estuvo por arriba de los valores de nación que alcanzó el 47,6%. En este sentido Ljungberg, sostuvo que esta diferencia depende de múltiples factores, remarcando que un trimestre atrás la inflación en Jujuy había sido menor. “Nosotros tenemos una localización lejana al Centro de Producción y acá se ha visto afectado el tema de los fletes, hubo un incremento importante en el precio de los combustibles tanto por la devaluación del dólar y porque el costo del petróleo que se duplicó a nivel nacional”. A su vez detalló que de julio del 2017 a julio del 2018, el petróleo pasó de $36 a $72 dólares el barril, después bajó hasta $50 y ahora se encuentra alrededor de $63. “Ese puede ser uno de los factores que explique porque Jujuy y las provincias periféricas que están más alejadas de producción tengas precios mayores porque tiene además un costo de fletes mayores”, resaltó.

ORLANDO QUEVEDO, JUBILADO

La estabilidad económica no existe en nuestra provincia y eso viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Los comercios un día ofrecen productos a un precio y al otro día, su valor cambia. Obviamente es notable que bajen las ventas en los comercios porque los precios son insostenibles. Lamentablemente esto genera que los ciudadanos deban ahorrar, gastar lo necesario y adaptarse al sistema, aunque les resulte difícil.

ANÍBAL VILCA, EMPLEADO

Esta semana he salido a comprar y noté que está todo muy caro. Por ejemplo, antes tenía la posibilidad de comprar cierta cantidad de productos en un valor de $4.000 pero ahora no logro comprar ni siquiera la mitad de lo que acostumbraba antes. Por otro lado, se que en el caso del vendedor al subir los precios no se benefician porque los costos para ellos también son altos y lamentablemente la economía no es estable.