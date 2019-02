Ariana Grande tiene nuevo disco: “Thank u, Next”

Con su poderosa voz y sorprendente registro, Ariana Grande se ha convertido en una de las artistas más magníficas y masivamente exitosas en la música pop actual con sólo 25 años. Hoy la artista multi-platino presenta “Thank u, next”, un nuevo álbum con 12 temas inéditos y que llega a 6 meses del lanzamiento de “Sweetener” en agosto del 2018. El disco incluye el hit global que le da nombre, además de “7 rings” -el cual rompió el record de streams en Spotify en una semana (71 millones globales)- e “Imagine”, que fueron adelantadas por la estadounidense anteriormente.

Grande volvió al estudio cargada de emociones y nuevas propuestas. El resultado es un álbum personal y empoderado que refleja la necesidad creativa de una artista versátil que no le teme a la experimentación. En este sentido, Ariana desafía audazmente las expectativas y revela toda la fuerza de su voz a lo largo de las canciones de “Thank u, next”.

Junto con el lanzamiento de “Thank u, next” se compartió un videoclip oficial para la canción “Break up with your girlfriend, i’m bored” protagonizado por la estrella de Riverdale, Charles Melton y la modelo Ariel Yasmine.