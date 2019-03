Fundación debuta ante el dueño de casa

Fundación Jujuy Vóley debuta en el Cuadrangular de la Liga Nacional A2 de vóley ante Ateneo Mariano Moreno de Catamarca en el estadio Capital. Antes, San Lorenzo de Almagro abre la jornada frente a Unidos de Mar del Plata.

Mañana juegan a las 19:30 San Lorenzo de Almagro VS Jujuy Voley y a las 21:30 Ateneo VS Once Unidos.

El domingo cierran a las 19:30 Jujuy Voley VS Once Unidos y a las 21:30 Ateneo VS San Lorenzo de Almagro.

Paralelamente se juegan otros cuadrangulares de las otras zonas. Clasifican a la siguiente instancia el primero y segundo y los dos mejores terceros.