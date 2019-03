Hoy juega Gimnasia

Gimnasia todavía con el recuerdo fresco del empate con gusto a derrota ante Olimpo, juega esta noche por la B Nacional. Desde las 21 visita a Atlético Rafaela por la 18º fecha del campeonato de ascenso.

Si bien el "lobo" todavía se lamenta por no haber podido festejar en casa y hundir más a su rival en el fondo de la tabla de promedios, sabe que en condición de visitante viene haciendo bien las cosas.

Después del receso, el equipo de Carlos Morales Santos se presentó en Caballito y venció con justicia a Ferro Carril Oeste. Jugó un mal primer tiempo, pero en el complemento pasó por encima a su rival. Dos semanas más tarde enfrentó en Puerto Madryn, a quien derrotó nuevamente con autoridad. No en el marcador, pero sí en el trámite. Aunque fue 0-1, los "albicelestes" pegaron dos tiros en el travesaño y generaron varias chances netas de peligro.

El tema es que en el medio, en Jujuy, perdió con Chicago e igualó con Olimpo.

Entonces, el objetivo pasa por conseguir otro festejo como visitante, donde los marcadores le sonríen.

"Jairo", en la corta semana de trabajo que tuvo, decidió realizar dos modificaciones y ambas en el mediocampo. El principal problema se produce en la creación. Faltan ideas para atacar. El DT apostará por Facundo Callejo en lugar de Federico Freire con el fin de tener más vértigo en los últimos metros y Enzo Serrano irá por Fabián Muñoz. También existe la posibilidad de abondonar el 4-3-1-2 para utilizar un 4-4-2, quedando en el círculo central Serrano con Alejandro Frezzotti y en las bandas el "Chino" Morales por derecha y Callejo por izquierda. Se verá.

Por su parte, "equipo que gana no se toca", dice un viejo axioma futbolero. Y en Atlético Rafaela esto sucederá por primera vez en mucho tiempo, ya que en las últimas épocas no era habitual que el entrenador Juan Manuel Llop repita la formación. Claro, y no podía ser de otra manera, porque después de haber ganado luego de 7 fechas, el "Chocho" pondrá en cancha hoy en el Monumental los mismos 11 nombres que le ganaron el pasado sábado por 3 a 0 a Defensores de Belgrano como visitante.

En tanto, Arsenal de Sarandí visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido se disputará en el estadio Alfredo Terrera de la capital santiagueña, a las 22, con el arbitraje de Bruno Bocca. Arsenal va segundo en el torneo, con 32 unidades y a cuatro puntos del puntero, Sarmiento de Junín, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero marcha octavo, con 25, y con ello en zona de clasificación al octogonal por el segundo ascenso a la Primera División.

El conjunto de Sarandí igualó en la última presentación contra el colista Los Andes (1-1) y el entrenador, Sergio Rondina, mantiene una duda Garate o Pons.