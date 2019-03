Jujeños estarán en el Argentino en Buenos Aires

Todo listo. El plantel de trebejistas de Club Rey Blanco llega a Buenos Aires para jugar el Argentino Promocional de Ajedrez 2019 con el objetivo de poner el nombre de Jujuy en lo más alto del podio nacional en el deporte ciencia.

La escuela Rey Blanco, está afiliada a la Federación Argentina de este deporte desde el año 2017, y es la única institución que le permite a los jujeños jugar tantos torneos Nacionales como Internacionales ante la problemática que tiene la Federación Jujeña de Ajedrez, según informaron.

El plantel está integrado por jugadores que están dando los primeros pasos en el ajedrez y sobre todo en el ámbito nacional como es el caso de los hermanos Cari, como así también por tableros de experiencia que tienen chances de subir al podio en el Nacional como ser Tomás Aramayo en categoría Sub 16, Juan Pablo Adorno de la categoría Sub 18, Santiago Rojas de categoría Sub 12, Máximo Rojas en categoría Sub 10 y Alfredo Chiappero en categoría Sub 14, éste último tendrá la tarea de defender el título que ostenta en los últimos tres años ganándolo en el 2014, después tuvo una pausa y desde el 2016, 2017, 2018 se consagró como el mejor del país. Sin dudas que Alfredo Chiappero será el rival a vencer por parte del resto de los ajedrecistas, aunque este es su debut en la categoría y no será una tarea sencilla.

Tras el acto inaugural, hoy comienza la acción y después de concluida la primera ronda se jugará la segunda con doble ronda diaria hasta concluir el certamen teniendo en cuenta que deben completar las 9 rondas hasta el martes que viene para coronar al Campeón Argentino 2019.

El torneo otorga plazas para participar en los Sudamericanos, Panamericanos y el Mundial.

Por otro lado desde Club Rey Blanco, se refirieron a los gastos que demanda viajar hasta Buenos Aires teniendo en cuenta la situación económica y remarcaron que los jugadores viajaron solamente con el esfuerzo de los padres y familiares, y serán acompañados e instruidos por el profesor Eduardo Robledo, pilar fundamental del Club Rey Blanco.

Robledo, es uno de los entrenadores destacados de los últimos años, producto del constante trabajo diario que desarrolla en el club y sobre todo la continuidad que puede brindarle a los amantes del deporte ciencia acompañándolos en los distintos torneos y competencias. Jujuy cuenta con buen potencial de trebejistas y así lo reflejan los resultados en los torneos.