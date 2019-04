¿Las relaciones internacionales, cómo comenzaron y quiénes las ejercen?

Por Martín Horacio Barrandeguy

Abogado, especialista en Relaciones Internacionales

Las civilizaciones sumeria y acadia son las más antiguas se remontan a unos 5000 años antes de Cristo (serían unos 7000 años a la actualidad) en lo que ahora conocemos como oriente próximo, especialmente en la Mesopotamia del Tigris y el Éufrates. En otras zonas del mundo y con la misma antigüedad la china. Más o menos 1500 años después encontramos a la hindú, egipcia, fenicia y hebrea, en estos momentos podemos hablar de la existencia de unas relaciones que no serían internacionales sino interregnos, no eran permanentes, usualmente eran utilizadas para ellas personas de confianza del soberano, eran verbales. La solución de sus conflictos era en base a una negociación cara a cara y luego si esto no daba resultado, la guerra.-

Cuando se quería fortalecer o defender una propuesta se usaban distintos procedimientos, los más comunes eran de tipo familiar, el matrimonio de los hijos, la adopción como hijo de un extraño, el envío como garantía de cumplimiento de algún hijo o sobrino como sirviente del rey, también se solía utilizar la concesión de títulos honoríficos, que usualmente implicaban territorio e impuestos y en otros casos el otorgamiento de subsidios. Y si se quería que se recordara un acontecimiento o una reunión se solía juntar varios niños pequeños, se los hacia presenciar el acto en cuestión y se los azotaba hasta casi morir, eso garantizaba muchos años de memoria.

En el siglo X se crea el Sacro Imperio Romano Germánico, ellos fueron los que mejor manejaron las relaciones interregnos en ese tiempo, lentamente estas relaciones se volvieron permanentes, a medida que esos reinos se iban consolidando. Este esquema no varía demasiado hasta que en el Siglo XVI surge el Luteranismo y el Calvinismo como una reacción a la situación del Sacro Imperio, se inicia una guerra religiosa que dura treinta años y finaliza con la paz de Westfalia en 1648.

Esta paz generó muchos cambios en la Europa de ese tiempo. Se crean los estados naciones que continuarán hasta la actualidad, se permite que cada gobernante elija la religión que quiera tener en su estado.

A partir de este momento las relaciones internacionales se volvieron permanentes y estables lográndose lentamente definir los elementos esenciales de las mismas, ya a mediados del siglo pasado en 1961 en Viena se firmó un tratado sobre las relaciones internacionales que unificó todas las costumbres sobre la materia.-

En cada uno de los países las relaciones internacionales las realiza el Jefe de estado (el presidente en el caso argentino) normalmente este jefe de estado delega en el Ministro de Relaciones Exteriores (canciller o secretario de estado).

Hay países en donde por la forma del gobierno existen un jefe de estado y un jefe de gobierno, por ejemplo, en Gran Bretaña el primer Ministro es jefe de estado y la reina es jefe de gobierno, en las democracias parlamentarias, (por ej. Israel) el primer ministro es jefe de Estado y se elige un presidente como jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el que va a representar al estado en eventos de tipo social que se realicen en el extranjero, bodas, conferencias culturales etc.

Ciertos actos del jefe de Estado son de naturalezainternacional: posee la representación exterior del Estado, reconoce a los representantes diplomáticos que losEstados extranjeros acreditan ante él y puede tratar con ellos, envía funcionarios consulares al exterior y admite los de otros países; concierta tratados o se adhiere a ellos, los ratifica y los denuncia; formulala declaración de guerra y estipula la paz.

El jefe de estado, el jefe de gobierno y el canciller, no precisan de ningún poder para representar el estado y lo obligan con sus dichos.

La costumbre internacionalha establecido que el jefe de Estado, así como las personas de su familia y el séquito oficial, gozan en territorio extranjero de ciertas inmunidades, que consisten en la inviolabilidad de su persona y en la exención dejurisdicción local, y de privilegios que importan la exención de determinados impuestos.