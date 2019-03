"Vamos a asegurarnos lo mínimo que necesitamos para funcionar"

Explicó que preocupa y están atentos a la definición de los salarios, ya que no culminó la paritaria de 2018 y se anunciaron posibles medidas. Dijo que se perdió del 12 al 18% del poder adquisitivo del salario. Ponderó el incremento del 45% de la matrícula, que aseguró refleja la crisis económica, y garantizó el funcionamiento de la Unju y mantenimiento de las nuevas sedes y carreras en Quebrada y Puna.

-¿En este nuevo ciclo lectivo, cómo vienen las paritarias y el presupuesto universitario?

-En el tema presupuestario viene con inflación de casi del 48%, pero en el 2018 el aumento del presupuesto de la Universidad Nacional de Jujuy fue del 25%. El presupuesto de la Unju está perdiendo este año un 8% por debajo del aumento salarial y los gastos. Como la mayoría de las universidades nacionales, la Universidad de Jujuy ha perdido este año el presupuesto a valores constantes, y es menor que el que teníamos el año pasado. En segundo lugar, todos los rectores y rectoras que estamos en el Consejo Interuniversitario Argentino (CIN) entendemos que el Ministerio Nacional de Educación debe asegurar la no pérdida del poder adquisitivo del salario de los docentes y no docentes. En ambos acuerdos paritarios del año 2018 están perdiendo entre un 12 y un 18% del poder adquisitivo del salario, tanto de docentes como no docentes. El Ministerio de Educación convocó a una revisión de la situación de los salarios contra la inflación en el mes de enero, no llegaron a ningún acuerdo, había un aumento de suma fija del 5% a cuenta. En febrero hubo otra reunión, tampoco hubo acuerdo, el Ministerio otorgó un 4% a cuenta con sumas fijas que no contemplan la zona desfavorable, que en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy y las universidades patagónicas es importante. Convocaron a reunión paritaria para mediados de marzo, donde se supone que el ministerio tiene que cerrar las paritarias 2018 -porque cierra de abril a abril. El Ministerio tiene que decir cuánto va a compensar para cerrar la paritaria del 2018, y empezar la discusión de la paritaria 2019. Así que es preocupante la situación salarial. Hay algunos gremios que han anunciado la posibilidad de tomar medidas hacia el inicio de clases, así que estamos atentos a eso para ver de qué manera vamos a llevar adelante el calendario 2019. No es un tema de Jujuy es un tema de todo el sistema.

-¿Y cuáles son las áreas más sensibles que podrían verse afectadas por esto?

-Seguramente el mantenimiento de equipamiento científico, el reemplazo de equipos obsoletos que normalmente hay que reparar o cambiar; la incorporación de nuevos recursos humanos al ritmo que necesitamos. Y vamos a asegurarnos lo mínimo que necesitamos para funcionar, pero no vamos a poder funcionar con todas las capacidades que tiene la universidad.

-El año pasado tenían un retraso de fondos para el funcionamiento, ¿Se saldó o cómo está?

-No, al 31 de enero, en deudas del año pasado y enero estamos con un atraso de 26 millones de pesos.

-¿En base a este presupuesto y ese panorama, cómo van a llevar adelante lo planificado?

-Este año ya el Ministerio de Educación nos envió los proyectos de acuerdo para iniciar las actividades académicas en Perico, Monterrico, El Carmen; sostener el primer año de ingeniería en Libertador, implementar el primer año de la Escuela de Minas en Yuto. Es una localidad que no tiene escuela técnica, donde el municipio está iniciando la remodelación de instalaciones cedidas por el Obispado de Jujuy para que funcione la Escuela de Minas. A partir de nuestro desarrollo en Quebrada de Humahuaca probablemente lleguemos este año con una carrera universitaria en La Quiaca. Seguimos implementando las actividades en La Quiaca, de la Escuela de Minas y de Analista programador universitario. Estamos viendo de iniciar en el primer o segundo cuatrimestre Trabajo social en La Quiaca, y también viendo si hay interés en implementar la Licenciatura en desarrollo rural.

-Y las inscripciones para la universidad aumentaron...

-Es impactante el nivel de inscriptos que tenemos este año, equivalente entre el 45 y 50 % de la matrícula que habitualmente tenemos. Y es un hecho objetivo de todo el sistema universitario público argentino que en las épocas de crisis económicas, aumenta la inscripción en las universidades. Es porque muchos no pueden ir a universidades privadas, muchos no encuentran trabajo y ante la posibilidad de no hacer nada durante el año prefieren inscribirse en una carrera universitaria. La verdad que vamos a tener un impacto muy fuerte en cantidad de ingresantes; además de la cantidad de inscriptos que hay en Perico, Monterrico, donde hay nuevas ofertas va a haber una cantidad importante de inscriptos. Normalmente luego de los primeros días de clases se verifica realmente cuántos de los inscriptos se presentan y empiezan las clases. Hay que subrayar que si se quiere saber si hay crisis económica hay que ver en las universidades públicas, y es lógico porque hay jóvenes que tienen expectativas laborales y no hay forma de satisfacerlas, a lo mejor no tienen vocación por el estudio y entre perder el año se anotan en la universidad. Además, en el caso de Jujuy hay muchas familias de sectores medios, que tradicionalmente mandan a sus hijos a estudiar a Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Corrientes, y seguramente con la crisis económica no pueden pensar en mantenerlos allá.

-¿Con esta crisis presupuestaria está previsto algún tipo de baja docente o no docente, alguna medida, y en torno a las obras?

-No, no hay bajas. En cuanto a las obras no pudimos empezar obras que son fundamentales para la universidad.

-¿En este sentido, se dijo desde Adiunju que esto podría significar que surgieran demandas de las empresas de las obras ya licitadas hacia la universidad, que podría perjudicarla también?

-Seguro, en todos los casos que las obras que no se inician o se paralizan los contratantes son las universidades, no es el gobierno nacional. No hubo reclamo porque creo que ante la parálisis total las empresas, siguen esperando para ver si se reactivan las obras. Realizar una acción, si realmente se reactivan las obras, para estas empresas sería cortar la posibilidad de seguir siendo beneficiarias de la obra, así que por ahora no van a hacer nada.

-¿Vislumbran nuevas actividades en la universidad?

-Este año la Universidad Nacional de Jujuy tiene unos eventos importantes: los 45 años de funcionamiento como universidad nacional, cuyos actos centrales van a ser durante la última semana de mayo. También, la Facultad de Ciencias Económicas cumple 60 años porque es anterior incluyo a la Universidad Nacional de Jujuy, el festejo va a ser en abril; y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales cumple 35 años de ser creada por el rector Fernando Zurueta, y los actos conmemorativos van a ser también en abril. Por otro lado, todo el sistema universitario público acordó en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que este año se va a conmemorar los 70 años de la de la gratuidad de la enseñanza universitaria, establecida en 1949 con el gobierno de Perón. Entonces el CIN y todas las universidades vamos a hacer actos en conmemoración.

La infraestructura se verá afectada

Una de las consecuencias del desajuste presupuestario para la universidad, debido a la inflación, es la suspensión de obras. El año pasado ya se anunció que fueron dos las que no se iniciaron en la Unju debido al recorte presupuestario que afectó a todas las universidades del país, un edificio de aulas y el comedor universitario en la manzana uno de San Salvador de Jujuy.

El presupuesto para la Unju era de alrededor de 1.480 millones de pesos, y se esperaba acceso a otros fondos.