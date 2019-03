VIDEO. Batistuta contó por qué uno de sus hijos trabaja en una fotocopiadora

Gabriel Batistuta brindó una extensa entrevista en su Reconquista natal. El ex goleador de la selección argentina habló de la película sobre su vida que comenzará a grabarse bajo la dirección del italiano Pablo Benedetti. En los casi 45 minutos de charla con Radio Reconquista Hoy, también anunció que inaugurará un "Centro Deportivo de Alta Complejidad" para talentos de la región.

Sin embargo, su costado más familiar y la lección de "dignidad" que les da a sus hijos en materia de educación fue lo que destacaron varios oyentes y usuarios de las redes sociales. "Que mis hijos trabajen es regalarle dignidad, sobre todo a ellos", remarcó Batistuta, quien contó que su hijo Joaquín estudia y trabaja en una fotocopiadora.

Además, explicó por qué no piensa regalarle un auto: "Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Porque, ellos cuando se suben al auto y pasan por el centro, y las chicas los miran, interiormente ellos saben que el auto no es de ellos. Porque saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: 'Me lo gané solo'".