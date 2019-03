"Michael Jackson abusó de nosotros cientos de veces"

Wade Robson y James Safechuck dijeron que fueron víctimas de abuso sexual por parte del cantante Michael Jackson, mientras se encontraban en su rancho Neverland.

En una entrevista para el programa CBS This Morning, los dos hombres acusaron que fueron abusados por la estrella del pop cuando eran menores de edad e incluso él les dijo que "ellos fueron sus primeros" y que habían sido "elegidos" por él.

Wade, de 36 años, conoció a Michael Jackson cuando ganó una competencia de baile a los cinco años. "Era nuevamente la sensación. De todos los niños del mundo, aquí estoy y Michael me eligió y él también me dijo que, ya sabes, nunca he hecho esto con nadie más".

Safechuck, de 40 años, celebraba su cumpleaños número nueve cuando conoció al intérprete de "Beat it" al filmar un anuncio de Pepsi. "Si, quiero decir, todo es lo mismo. Tú sabes, él también hizo lo mismo conmigo" reveló Safechuck.

James confesó a la televisora que al principio no tenía miedo porque el artista era muy cariñoso y afectivo "por lo que no hay alarmas en tu cabeza ni pensamientos como esos".

"Él dijo que yo era el primero. Pero incluso de niño ni siquiera sabes lo que eso significa. No lo haces, ni siquiera lo cuestionas más allá de eso".

Los críticos de cine que ya vieron el documental dijeron que cuando se quedaban los jóvenes en Neverland, el video mostraba que el Rey del Pop los preparaba antes de participar en los actos sexuales. Las víctimas dijeron que Michael les daba joyas a cambio de actos sexuales e incluso simulaba una boda completa con votos y un anillo de diamantes.

Robson cree que abusó de "muchos" otros niños: "Me resulta difícil creer que tuviera muchachos cerca por cualquier otra razón que no sea abusar sexualmente de ellos".

En cuanto se le preguntó a Robson si hubiera hecho el documental aún y con Michael vivo, él dijo que: "si me imagino, si pudiera especular si Michael esta vivo y todos los demás detalles de mi vida eran los mismos, es decir, me convertí en padre".

En cuanto a Safechuck no está tan seguro: "No lo sé, sí, no lo sé. ¿Habría llevado esto a mi tumba? Ciertamente planeaba hacer eso. No tenía ninguna expectativa de decírselo a nadie. Entonces, sabes si él todavía estuviera vivo, no lo sé. Tal vez lo habría llevado a mi tumba".

La propiedad de Michael Jackson ha negado las acusaciones en contra de la estrella fallecida realizada en el documental de HBO Leaving Neverland.