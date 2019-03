Duro traspié de Zapla ante San Martín 2 a 1

Altos Hornos Zapla complicó en noventa minutos su panorama en el Federal A. Ayer perdió en Formosa ante San Martín 2 a 1 en encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Reválida con el arbitraje de Jorge Sosa de Corrientes y cayó en el último lugar del grupo cuatro.

En un parpadeo, el "merengue" pasó a estar al borde del abismo más allá que los formoseños permanecen en la zona roja pero a puntos de poder salir, algo histórico.

Pero los palpaleños sabían que era una final, que el reducto estaba en pésimas condiciones, de dimensiones reducidas, ya jugaron allí. Encima a los 10 minutos una pelota larga al centro del área grande encontró el forcejeo entre Suárez y Robles. El juez de cerca cobró un codazo del central de Zapla y penal que el propio Suárez cambió por gol un minuto después.

Después, desesperado el equipo de Roberto Saucedo salió a buscar la igualdad, pero nunca encontró el camino, siempre se topo con la férrea defensa del local que se paró mejor y apostó a contragolpear.

Cuando todo estaba parejo, una pelota parada pegó otra vez San Martín. Tiro de esquina desde la derecha y Juan Pablo Antúnez cabeceó ante las manos de Sebastián Sánchez que increíblemente no pudo llegar antes.

Todo parecía estar encaminado para el "franjeado", porque manejaban los tiempos, jugaban a su antojo.

En el complemento, Altos Hornos Zapla salió con otra idea, el cambio de Walter Cuevas por Nicolás Guzmán a Saucedo le dio rápido resultado, ya que "Pepino" a los 15 minutos y tras una serie de rebotes logró descontar.

Con el 2 a 1 el panorama para el "merengue" fue diferente, contó con algunas chances para arrimar peligro pero no fue profundo ante un San Martín que se defendió con uñas y dientes apostando contragolpear.

Comenzó el miedo a fallar entre los formoseños que tuvieron dos chances claras para poner sellar la victoria, Sebastián Sánchez le tapó el mano a mano a Benítez y tras cartón Santillán salvó el remate de Asatt. Pero la más clara estuvo en la cabeza de Rojas, pero el travesaño le negó el festejo.

Cuando terminaba la partida, Santillán fue con vehemencia abajo y el juez le mostró la segunda amarilla y posteriormente la tarjeta roja. La suerte de Zapla ya estaba echada, la derrota se terminó consumando con el correr de los minutos en un reducto que al "merengue" la última vez había podido festejar. Pero la historia fue diferente, el panorama se complicó, pasó a ser último en el grupo y sin dudas será un golpe duro de digerir, otra vez a depender de otros resultados la próxima fecha siempre y cuando vuelva a ganar.

Juventud ganó y da pelea

Juventud Antoniana parecía al borde del nocaut y perdía 1 a 0 con Crucero del Norte, pero en el complemento lo remontó a puro guapo para vencer 2 a 1 con goles de Molina y Argañaraz. Aún sueña con no descender. El “santo” vive. Con poco, con escasas armas, con todos sus dramas y limitaciones, pero no quiere arder antes de tiempo en la hoguera de los descendidos ni soltar la esperanza. Ayer ante Crucero del Norte en Misiones quedó la sensación que el elenco antoniano fue en el segundo período un equipo radicalmente diferente al que se mostró abatido, perplejo y descendido en aquella fatídica noche de viernes en el “Padre Martearena” con San Martín. A pura garra, ganas y corazón, y con el argumento futbolístico a un costado, Juventud dio vuelta con goles de Juan José Molina y Abel Argañaraz un partido que en el primer tiempo parecía perdido. Es que el “santo” de los primeros 45 minutos se asemejó más al de los 90 contra los formoseños. Y el primer golpe pareció de nocaut, apenas transcurrido el primer cuarto de hora del partido: a los 16’, tras una buena maniobra colectiva y un centro quirúrgico de Gancedo, apareció solo Federico Martínez en el segundo palo para poner 1-0 arriba a los de Garupá. Tras el mazazo, el equipo de Adrover pareció desmoronarse con síntomas similares a los del “tatequieto” de San Martín: imprecisiones, nervios, aparente desborde emocional por el contexto, lo que le permitió a Crucero, con poco, controlar el partido y las acciones. Tal es así que tuvo para liquidarlo a los 41’, cuando Campozzano peinó un balón tras un tiro libre, y la bola apenas salió desviada por centímetros. Como contrapartida, Juventud pateó una sola vez al arco, hasta ahí prácticamente no había inquietado a Argüello, no había un plan y los intentos eran estériles. Pero en el complemento llegó la reacción. El fútbol ausente no emergió como por arte de magia, pero apareció la rebeldía y la “sangre” necesaria para enfrentar este duro trance. A pura guapeada y lucha en el área rival, Molina puso el 1 a 1. Y cuando Argañaraz metió el segundo tanto, Juventud revivió y empezó a aguantar hasta el final para un triunfo con sabor a salvación.