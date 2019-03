El objetivo de las mismas es desarrollar la formación personal del alumno. No deben perseguirlos por el pago.

El rol de las cooperadoras y su pago no obligatorio

Uno de los principales inconvenientes que se generan en el inicio de clases es sobre el pago de la cooperadora escolar que algunos establecimientos exigen como una condición ineludible que cada alumno debe cumplir para inscribirse, a pesar de que la escuela sea pública.

5 mil pesos es el monto aproximado que cuesta un uniforme completo tanto para el nivel primario como el secundario.

La misma tiene un objetivo muy importante para los estudiantes en su desarrollo social y personal, pero su pago no debe ser obligatorio.

Sobre esto, la abogada Patricia Tabera, referente de la ong UCU Jujuy, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "la escuela pública debe ser gratuita pero te cobran como si fuera una pseudocuota las cooperadoras y si no la pagan algunos establecimientos no quieren inscribir a los chicos".

Por ley existe la cooperadora, que tiene el fin de enseñar cooperativismo a los alumnos, "no es una caja chica para que la gente compre insumos de limpieza para la escuela. Por ende no es obligatorio su pago", remarcó.

Esta institución tiene que estar registrada, es decir tiene que tener una personería jurídica. No es una simple asociación, "los fondos que reciben tienen que estar controlados, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas, pero no lo están", sostuvo Tabera.

Además, aclaró que la cooperadora es una entidad organizada dentro del ámbito escolar, integrada y administrada por los alumnos que actúan con orientación y asesoramiento de directivos y docentes de su establecimiento.

Al respecto sostuvo que hay familias que reciben un hostigamiento por parte de directivos porque, al ser de escasos recursos, no pueden pagar este impuesto y "son perseguidos. Hace poco recibimos una denuncia de una mujer que tiene siete hijos, le cobran más de mil pesos a cada uno para la cooperadora, y ella no puede pagar esa suma", dijo.

"La persiguen por los pasillos del colegio, un trato indigno que no se puede soportar en una escuela pública. La mujer es de escasos recursos, va con sus hijos a una fundación a comer, por supuesto que no puede pagar esa cantidad de dinero", añadió.

Cuando se presentan situaciones como esas, existe "una modalidad abusiva porque nadie puede coaccionar el derecho público a una educación libre, laica y gratuita a ese pago. Algunos dicen que si no pagás la cooperadora que no te van a inscribir", explicó la integrante de UCU Jujuy.

Continuó diciendo que "no pueden supeditar la inscripción del alumno o cualquier otro derecho a la educación del mismo, al pago de la cooperadora ya que ello sería una violación a sus derechos como consumidor y una modalidad abusiva por parte de la entidad educativa. Así lo dice el artículo 37, inciso b de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240".

Sobre el rol de las cooperadoras indicó que es básicamente pedagógico. Permite a los alumnos desarrollar su formación personal, democrática, cívica y solidaria. Aprenden a prestar un servicio, a llevar adelante una actividad económica y a hacer gestiones. Además, les da la posibilidad de conocer y elegir, de participar y debatir".

En ese sentido manifestó que las mismas están respaldadas por el artículo 90 de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que dice que "el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza aprendizaje y la capacitación docente correspondiente. Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar".

En concordancia con lo dicho por Patricia Tabera, la secretaria de Gestión Educativa, Silvina Camusso, sostuvo que "tiene que quedar claro que las cooperadoras no son obligatorias para la inscripción del alumno. No se le puede exigir el pago de cooperadora para poder inscribirlo, eso también se logra en acuerdos con los papás por mes, o en alguna actividad que pueda participar en forma de pago".

Por los 500 pesos ronda el pago de la cooperadora en los establecimientos educativos de la provincia de Jujuy.

La importante labor de UCU en la provincia

La Asociación de Consumidores (UCU) tiene por objeto defender los derechos de usuarios y consumidores por lo que, entre otras actividades, procura brindar asesoramiento y patrocinio gratuitamente a todos los consumidores que lo necesiten, a la vez que llevan adelante una serie de campañas de “Educación para el consumo” con el objetivo de prevenir abusos a través de la educación de los consumidores, acerca de sus derechos y el empoderamiento del ciudadano a partir de la enseñanza constante.

UCU es una organización no gubernamental que no recibe fondos del Gobierno, de ningún partido político ni de empresas que presten servicios a consumidores.

Se puede comunicar con la institución mediante su página de Facebook: Ucu Jujuy o dirigiéndose a la sede los viernes, de 9 a 13 y de 18 a 20, que se encuentra ubicada en Senador Pérez 154, 1º D.

Una de las formas de colaborar con ellos es donando $25 por mes mediante un débito automático, con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria a CBU: 0110482420048200565820 - Banco Nación - Cuenta Corriente/Alias: “ucuong”.

Colecta de útiles escolares

El comienzo del ciclo lectivo encendió la solidaridad jujeña hacia los que menos tienen y no puede comprar lo necesario para ir a la escuela. Por ello, la fundación “7 de Julio” inició una colecta solidaria.

La principal función de esta institución es visitar comedores, merenderos u otras ongs que trabajan en diversas problemáticas sociales y brindarles una colaboración.

En esta ocasión están llevando a cabo una importante colecta de útiles escolares que serán destinados a los pequeños que asisten al merendero “Primero Los Niños” que se encuentra ubicado en el barrio Alto Comedero.

Para ayudar con esta causa se puede donar cuadernos, lápices, lapiceras, cartucheras, mochilas, etc. Como así también guardapolvos, zapatillas, equipos de educación física, camisas, zapatos y todo lo que le pueda servir a niños y jóvenes que están por empezar las clases y no poseen lo necesario para ir a la escuela.

Se pueden acercar las donaciones a las siguientes direcciones: Belgrano 241 (frente al edificio de El Tribuno de Jujuy) y a la calle Obispo Padilla Nº 570 del barrio Ciudad de Nieva.