En el año hubo cuatro procuraciones de órganos

Especialistas en la salud siempre definieron que no hay acto de amor más grande que donar un órgano al que lo necesite y Jujuy lo viene demostrando sobremanera. Es que en lo que va de estos apenas tres meses del 2019, se realizaron cuatro procuraciones a donantes vivos. El año pasado se registraron 13, es decir que ya casi se alcanzó un tercio de las operaciones voluntarias en donantes vivos y se superó al 2017 donde solo hubo tres procuraciones.

Esa cifra posiciona a Jujuy por encima de la media nacional, ya que el promedio en la provincia es de 3,9% y la media nacional es de 3,2%, un número que genera optimismo en los médicos locales y que alienta a que más personas expresen voluntad de ser donantes.

Si a eso se le añaden el número de las actas que se registraron en el Centro único de coordinación de ablación e implante de la provincia (Cucaijuy) pasó de 8 mil a 9 mil en estos últimos tiempos, la perspectiva es aún mayor.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Héctor Gabriel Illanes, director del Cucaijuy, indicó los primeros números que se han obtenido. "En lo que respecta a este año que recién empieza, hemos procurado órganos en cuatro donantes. Eso sitúa a Jujuy en 3,9% por millón de habitantes y la media del país en promedio es 3,2%, por lo que estamos por arriba" dijo.

"Es muy apresurado hablar de números ahora pero seguimos avanzando y va a ser mayor todavía. Si el año pasado fueron 13 donante de órganos y tejidos y en estos momentos que vamos en los primeros meses del año ya vamos 4 donantes de órganos, es muy positivo. Esperamos pasar la cifra del año anterior" añadió el titular del Cucaijuy.

Otro dato a tener en cuenta es que la lista de espera de pacientes jujeños que se encontraban en Jujuy hasta febrero era 244. A la fecha hay 237, una merma de siete pacientes.

"En la lista de espera de la provincia hay alrededor de 200 que esperan un riñón y menos de 40 corneas, y eso se repite en todo el país. En total son 11 mil los que están en lista de espera de órganos y tejidos. Hay más gente renal que de otras patologías" indicó Illanes.

Donación y ablación

Cabe mencionar que hay dos procesos distintos: la donación y la ablación. La donación es un acto voluntario. Uno puede ser donante sin haber fallecido, se puede donar estando vivo un riñón, una parte del hígado o un pulmón, que es menos común. Se puede tener la voluntad de ser donante firmando un acta que lo convierte en potencial dador.

Mientras, la ablación es la recuperación por medio de un acto quirúrgico, ya sea de un órgano o tejido. Ese proceso se puede hacer sobre un donante cadavérico o vivo. En el donante vivo pocas veces es el pulmón, sí se da en donantes renales por que las personas poseen dos riñones y con uno solo se puede estar bien.

En 2018 hubo récord detrasplante de córnea y este año sería mayor

Las oficinas del Cucaijuy se encuentra ubicado sobre calle Güemes 1360 y atienden de lunes a viernes de 8 a 14.

Otro dato al que pudo acceder este matutino son los trasplantes que se vienen realizando en la provincia este año. En relación a la lista de espera que se registra, la mayor demanda es de riñones y córneas.

“El año pasado hubo record de trasplante de córneas en la provincia con 26 trasplantes y en lo que va del año se van haciendo 7. Esos números también van en crecimiento”, dijo el director del Cucaijuy Héctor Gabriel Illanes.

“Nosotros, en lo que va del año, vamos trasplantando 6 pacientes renales de Jujuy y 2 más en Buenos Aires pero eso es por la compatibilidad. Siempre los órganos de Jujuy quedan en Jujuy, sino hay compatibilidad en Jujuy pasa a Salta o Tucumán y en un caso de compatibilidad que no se da en la región NOA recién pasa a la Nación”, explicó el médico.

De igual forma el director del Cucaijuy se mostró optimista por los primeros números del año que se registraron. “Siempre los números terminan siendo favorables para Jujuy porque es una provincia que no procuraba mucho y sí tiene muchos trasplantados. Eso significa que los jujeños vuelven de otras provincias con órganos”, enfatizó.

El medico dejó un mensaje para todas las personas, incentivándolas a que se animen a ser donantes. “Cuando usted ya no esté, puede ayudar al que no conoce. El sistema de salud con sus aciertos y sus errores trabaja para salvar vidas, cuando usted ya no esté vivo puede tener el acto de generosidad más grande que es ayudar al que no conoce”, finalizo Illanes.

El registro de donantes sigue vigente

Desde la entrada en vigencia de la ley 27.477 de donación de órganos, tejidos y células, conocida como “ley Justina” cambió la modalidad de expresar la voluntad de ser donantes, ya que de por sí, todo mayor de 18 años es donante si no expresa lo contrario.

Al respecto, el titular el Cucaijuy, Héctor Gabriel Illanes enfatizó que “el registro para ser donante o no, siempre existió. Siempre estuvieron las actas para el sí o para el no y se mantienen con la nueva ley. Nosotros acá tenemos 4 mil actas guardadas en años y en este tiempo, desde que salió la ley, ya llevamos juntadas unas 9 mil más, entre positivas y negativas”, dijo.

Además añadió que “ya no se judicializa la donación. Antes se consideraba que el donante vivo llegaba hasta el primo de tercer grado y ahora hay uniones civiles también. Las personas que están unidas civilmente, no necesitan judicializar la donación porque eso ya tiene validez. Con la ley nueva (ley Justina) se puede dar la donación cruzada, lo que antes requería pedir permiso al juez, ahora con solo anotar en la lista de espera del Incucai se puede hacer”, añadió.

Finalmente recordó que los interesados en expresar su voluntad de ser donantes o no, pueden hacerlo en las oficinas del Cucaijuy de la provincia o bien en la página web www.argentina.gob.ar/sa lud/Incucai.