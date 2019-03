Obispo instó a políticos a hacer foco en la necesidad de la gente

Frente al escenario electoral, el obispo de Jujuy, tras recibir a referentes de la Liga de Intendentes Justicialistas, instó al diálogo y a dejar en un segundo plano las cuestiones político-partidarias para hacer foco en las necesidades de los sectores vulnerables de la sociedad.

Monseñor César Daniel Fernández se reunió con el diputado Pedro Torres; el intendente de El Carmen, Adrián Mendieta; el intendente de Caimancito, Nelson Torres; el concejal de Perico, Walter Cardozo, entre otros funcionarios y referentes del Partido Justicialista.

Al culminar el encuentro, Fernández dijo que se debe priorizar el diálogo y todas las acciones tienen que estar encaminadas en ayudar a las familias que están atravesando un mal momento como consecuencia de la crisis económica. "El único camino es ponernos todos de acuerdo, priorizar a quienes más sufren y colaborar en diseñar políticas que empiecen a pensar por quienes han sufrido más y necesitan", dijo.

A su vez indicó que se ven situaciones de precariedad laboral, emergencia alimentaria agravadas. "Según cuentan algunos comisionados hay gente que está buscando la comida que a otros les sobra o se desecha, situación que hasta ahora no se había visto de esa forma", sostuvo Fernández, quien también hizo referencia a las situaciones de los establecimientos educativos como falta de equipamientos, buena comunicación y transporte, "para que la gente acceda a los centros urbanos y puedan tener la atención que necesita", resaltó.

A su turno, el intendente Adrián Mendieta sostuvo que han podido plantear las realidades de los pueblos, solicitar que haya más apertura al diálogo y "pedir a la Iglesia intervenir con la ayuda espiritual, pero también con escucharnos y plantear soluciones para nuestra gente que la está pasando mal". A su vez, hizo foco en el aumento de la pobreza en la provincia, destacando que son varias las personas que tienen una fuente laboral y no llegan a fin de mes, sosteniendo además que han crecido los problemas intrafamiliares, la delincuencia y el consumo de drogas y la situación de las escuelas".

Por su parte, el comisionado de Santa Catalina, Diego Solís, habló sobre la asistencia que reciben los comedores, apuntando a que debe haber un plan de emergencia social rápido pero efectivo. "Con las comisiones municipales y no con oficinas paralelas que no cuentan con los recursos necesarios, ni la logística por la cual es algo que necesitamos solucionar lo antes posible", ahondó. Agregó que "hemos planteado al obispo Fernández el sistema de distribución de cajas Plasonup que no fue tan eficiente, hemos tenido reiterados problemas en la Puna por la logística, por la gente designada en estos lugares, hacían seis u ocho horas de entrega y la gente del interior no puede llegar tan rápidamente". Asimismo, resaltó que el gasto del cartón de las cajas Plasonup es innecesario, "veníamos bien con tarjetas alimentarias y hoy estas cajas han generado más clientelismo político que otra cosa y no una independencia de la gente a acceder a un beneficio social", apuntó.

Por su parte, el diputado Pedro Torres señaló que la actual gestión no ha tenido la capacidad de solucionar problemas básicos como la necesidad de los comedores infantiles, "ni siquiera generar fuentes de trabajo, que es la matriz para que un pueblo crezca. Han descuidado la seguridad, por donde se vea hay situaciones de delitos". Por último, se refirió al adelanto de las elecciones para este 9 de junio, sosteniendo que es el resultado de una caída de la situación económica del país, "no pueden controlar el dólar y se viene inmediatamente todo abajo, se desprenden del Gobierno nacional y adelantan las elecciones para junio".