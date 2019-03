Racing de Ojo de Agua vapuleó a La Viña 5 a 1

Racing de Ojo de Agua llegaba presionado a esta séptima fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

Enfrente estaba La Viña con otro presente futbolístico y nuevo técnico.

Sin embargo, el equipo capitalino fue superado ampliamente por un combinado que finalmente le dio satisfacción al puñado de hinchas que llegó al estadio del Cear de La Quiaca.

A los 3' Tolaba amargó a los locales aprovechando un grueso error defensivo de la defensa racinguista, todo parecía cuesta arriba, la alegría le duró poco a la visita porque un minuto más tarde Esteban Cardozo puso el empate.

Los minutos transcurrieron, ambos buscaban pero en los últimos metros no eran efectivos, a los 30' Maigua sacó un potente remate que se estrelló en el travesaño de Sinche y la pelota en el rebote no cruzó la línea de cal.

A los cuarenta Languidey sufrió una descompensación, por la altura, ingresó Alemán, este último y Sinche no se entendieron, Maigua de puntín la tocó por encima del arquero, ventaja para Racing así se fueron al descanso.

Para el complemento La Viña salió en busca del empate, dominó las acciones pero careció de ideas para inquietar a Narvaez ,en la contra nuevamente Esteban Cardozo marcó el segundo de su cuenta personal.

Por buscar descontar, La Viña arriesgó demasiado, "Facha" Brilco tuvo su tarde soñada, en velocidad ganó en dos oportunidades para incrementar la diferencia que no se modificaría hasta que terminó el partido.

A diez del final, Palenque vio la tarjeta roja, el frío y la lluvia al igual que los minutos restantes quedaron para la estadística.

Partidazo de Racing que dio cátedra de fútbol y suma en la tabla de posiciones.

Ahora sabe que debe seguir por esta senda para recuperar el terreno perdido en el inicio de la temporada y más teniendo en cuenta que se trata de un plantel con capacidad para dar lucha y estar entre los mejores de la competencia que organiza el Consejo Federal. Clasificar es el desafío propuesto por los muchachos de ahora en más, soñando con el ansiado pasaporte a la segunda etapa del certamen.

Copa Jujuy en abril

En reunión de la Federación Jujeña de Fútbol el viernes por la noche en la ciudad de San Pedro de Jujuy, quedó confirmado que el inicio de la segunda edición de la Copa Jujuy será a partir del 18 de abril próximo.

La entidad madre del fútbol de la provincia conjuntamente con la organización del certamen, el Gobierno de la provincia a por intermedio de la Secretaría de Deportes, definió fecha, sistema de juego, reglamentación, ya que se realizaron algunas modificaciones en relación a la primera edición con el fin de seguir mejorando y sobre todo contar con una competencia transparente.

Además los aranceles correspondientes en cuanto pago de arbitraje, entradas.

Por otro lado, anunciaron que la final de la segunda edición se jugará el 14 de octubre en el estadio “23 de Agosto”.

El año pasado la final fue en San Pedro, esta ocasión será en San Salvador, pero la idea es ir rotando escenarios por diferentes puntos de la provincia atendiendo que la Copa Jujuy está armada para que todos los amantes de este deporte a lo largo y ancho de la provincia puedan disfrutarla y ser parte de la misma.

La vara quedó alta para la organización debido al éxito que tuvo, por eso este año se busca seguir mejorando y que el torneo siga creciendo con el apoyo de las ligas de la provincia.

Santa Clara-Inter

CORTÓ LA RACHA / LA “ACADEMIA” SUMÓ TRES PUNTOS DESPUÉS DE VARIAS FECHAS.

Santa Clara buscará seguir de festejos ante Inter de La Intermedia en duelo de elencos de la Liga Puneña por una nueva fecha del Regional Federal Amateurs. Las acciones desde las 17 en el estadio “Centro de Alto Rendimiento” serán controladas por Walter Cruz y las asistencias de Hermes Martínez y Sergio Santos.

El “tricolor” está expectante en la tabla de posiciones, hasta el momento no logró tener regularidad, por eso no pudo dar el salto de calidad que tanto se espera y viene amagando.

Pero hoy tendrá una parada complicada, porque los de La Intermedia marchan últimos en el grupo y son los únicos que hasta el momento no saben lo que es ganar en el certamen que hace disputar el Consejo Federal de Fútbol.

Entonces buscarán amargar a su rival, sumar por primera vez de a tres y poder así seguir sumando experiencia. Porque Inter armó un elenco con jugadores del club, muchos juveniles que están dando los primeros pasos en este tipo de competencia y que esperan a futuro puedan tener mejor desempeño. Algunos partidos los perdió por falta de experiencia.

Párrafo aparte para la gente que en La Quiaca, más allá de estar viviendo las últimas horas de las fiestas carnestolendas, seguramente dirán presente en buen número tanto desde el lado de Santa Clara como de parte de la gente de La Intermedia que amén de los resultados siempre están en el estadio.