Las mujeres pedirán la "igualdad" jubilatoria con los hombres

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Diego Basavilbaso, afirmó que la igualdad en la edad jubilatoria "la van a terminar pidiendo las propias mujeres, no va a ser una imposición".

En una entrevista con el diario Clarín, el funcionario nacional remarcó que existen ideas de sectores que están solicitando esa igualdad, "pero yo creo que eso va a ir creciendo como un reclamo directamente de las mujeres. La opcionalidad lo demuestra. Hoy las mujeres se pueden jubilar a partir de los 60 pero si quieren pueden estirar su vida laboral hasta los 65 y los varones hasta los 70. Y la realidad nos indica que la edad promedio a la que se jubilan las mujeres está entre los 63 y los 64. Por eso, me parece que el reclamo o la posibilidad de que se puedan jubilar a los 70 se dará naturalmente. Me parece legítimo pedir que obligaciones y derechos sean más parecidos a los de los hombres. Desde ya, me gustaría que tuvieran iguales derechos y obligaciones en todos los ámbitos", reconoció Basavilbaso.

El promedio de expectativa de vida en nuestro país incrementó en los últimos años, y en esa línea va "la posibilidad que le dimos a los trabajadores de jubilarse, si quieren, a los 70 años", sostuvo el funcionario nacional. Al tiempo que agregó que "los trabajos son menos físico dependiente. Va a ser una opción natural que la gente elija trabajar más. Hoy tenemos jubilados de 66 o 67 años que quieren seguir trabajando porque les conviene y les hace bien".

Por otro lado, en la misma entrevista, Basavilbaso añadió que las modificaciones planteadas hasta ahora están dando resultado. "La fórmula de ajuste de las jubilaciones, la pensión universal para el adulto mayor y la edad opcional, que les dio la posibilidad a los trabajadores hombres de jubilarse a los 70 años y a la mujer a los 65 años de edad".