Victoria Xipolitakis renovó votos con el padre de su hijo

La vedette reveló la verdad sobre la relación con el padre de su hijo, a quien denunció a dos días de parir, al 911 por violencia de género.

La mediática contó cómo se encuentra la relación con el empresario Javier Naselli, padre de su hijo Salvador, y aclaró que "Javier (Naselli) va y viene, pero ahora viene más seguido ya que no puedo llevar al bebé hasta Estados Unidos por el frío que hace y porque es muy chiquito. Se va unos días y vuelve", comentó la mediática.

"A Salvador todavía no lo saco de casa en cochecito por la gente que se acerca y el calor que hace, voy en auto hasta la casa de mi mamá y vuelvo", agregó.

Y sobre su matrimonio explicó: "Cumplimos un año y yo soy de festejar la vida, entonces cuando llegó de viaje había un cura dando la bendición y decoré todo, para renovar los votos. Lo mismo con el bebé, cada mes lo festejo porque es como que apruebo mi examen de mamá".

"Soy muy detallista con mi hijo, Salvador vive como en un quirófano porque si se cae algo al piso, lo esterilizamos. No quiero fallarle en nada, porque hasta los tres meses no está inmunizado. Estoy 24 horas a disposición de él, es como si no corté el cordón umbilical y vivo para él", destacó sobre su rol de madre.

Y sobre aquella llamada y escándalo al 911 explicó: "Ya está, en su momento di mi opinión y no quiero volver hacia atrás, porque lo de atrás, atrasa. Si la mamá está bien, el bebe está bien". Y evadió el tema.