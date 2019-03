Rechazan el cierre del ascenso a Punta Corral por Tunalito

La comisión municipal de Purmamarca, localidad quebradeña cercana a donde está trazado el principal ascenso al santuario de la Virgen de Punta Corral, por el que año a año miles de feligreses peregrinan, rechazó hoy el posible cierre del trayecto al asegurar que "tiene más de 50 años como camino vecinal" y se tiene que "respetar" como tal.

La negativa, al igual que con lo sucedido recientemente en el intento de cierre de dos ascensos al cerro de Siete Colores – que luego terminó con la expropiación del espacio -, surge ante la intención de una familia que asegura tener la propiedad del terreno que atraviesa el camino de herradura al santuario, considerado el más alto del mundo.

"Este tema viene desde hace bastante tiempo. Si bien el año pasado no tuvimos problemas con estas personas, anteriormente sí los hubo. No dejaban pasar a la gente, entonces se actuaba con la policía y terminaban por ceder ya que no contaban con los papeles", explicó a Télam el comisionado municipal de Purmarmaca, Oscar Tolaba.

Agregó que en realidad muchos de los terrenos de Purmarmaca "no tienen escritura. Lo mismo pasó con el cerro se Siete Colores cuando se intentó alambrar. Al no tener las escrituras, no son los dueños, además se tienen que respetar los caminos vecinales o de paso, ese está hace más de 50 años", aseguró el comisionado.