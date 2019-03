"Una cuestión de género" la serie que refiere a la lucha feminista de Felicity Jones

Según la sinopsis un 10 de agosto de 1993, Ruth Bader Ginsburg se convirtió en jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos gracias al nombramiento de Bill Clinton. Fundadora de la Unión Americana de Libertades Civiles, se ha convertido en un icono de la cultura pop y es una de las figuras clave en la lucha por los derechos civiles de las mujeres y los homosexuales, desafiando al férreo sistema legal estadounidense.

Ahora, Mimi Leder, una de las directoras de la serie ‘The Leftovers’, ha llevado su historia a la gran pantalla con Felicity Jones en la piel de la letrada. Armie Hamer(‘Call Me By Your Name’) interpreta a su marido, Martin. Les acompañan Justin Theroux, Jack Reynor, Cailee Spaeny, Sam Waterson y Kathy Bates.

Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada –será a lo largo de 2019–, podemos ir abriendo boca con el primer tráiler en castellano.

Fuente: Fotogramas.es