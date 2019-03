Se terminaba la conferencia de prensa de Diego Maradona después del 2 a 1 de Dorados ante Zacatepec, por el Ascenso MX. El hilo de la conversación venía por los carriles normales: la entrega de todo el plantel, el calendario recargado, el coraje del equipo y su cercanía con Dieguito Fernando. Hasta que alguien le pidió al Diez su opinión sobre Lionel Scaloni. Entonces, Maradona soltó la lengua, dejó el casete y fue lapidario con el DT de la Selección.

"No puede dirigir ni el tráfico", arrancó, contundente, el director técnico de Dorados. "El regreso de Leo (Messi) me reconforta porque vamos a ver un buen fútbol. ¡Pero no lo llevó a Agüero!", continuó Maradona, que se despachó sobre la última convocatoria de Scaloni para los amistosos con Venezuela y Marruecos.

"Dice que lo tenemos que ver a Agüero. ¿Dónde estuvo hasta ahora Scaloni? ¿En un convento? ¿No tenía televisión? No sé qué tiene que demostrar el Kun para ser convocado", arremetió Diego, que --en tono jocoso-- le tiró flores a su ex yerno: "Máximo goleador del City, un jugadoraaaazo. Si me lo traen acá, lo entreno día y noche".

Sin embargo, sus críticas no quedaron ahí. Habló un poco más. Y siguió pegándole con dureza al DT de la Selección.

"Esto que voy a decir me duele mucho. Cuando asumió el Flaco Menotti, dije que estaba muy bien, que estaba contento. También dije que está grande, que se acordaron tarde. Pero Scaloni, al no llamar a Agüero y al pasar por encima de Menotti, le faltó el respeto a la pelota", aseguró, con una frase que lleva su firma.

Y concluyó: "Scaloni nunca fue un buen jugador: pegaba patadas y nada más. Para mi equipo, yo no lo quiero".

En noviembre pasado, Maradona ya había criticado a Scaloni cuando era entrenador interino del seleccionado argentino. "Me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá título y dejemos al Tata Martino que se lo lleven los mexicanos", había dicho en aquella oportunidad.

