Una falla de WhatsApp para Android borra fotos y videos

Usuarios de WhatsApp reportaron una falla en el famosos sistema de mensajería que provocó la pérdida de fotografías y archivos multimedia. La falla se registró en una versión de prueba, a la que solo acceden sus "beta tester" de la aplicación.

Los usuarios reportaron inconvenientes en la versión beta 2.19.66, disponible para dispositivos Android. Algunos usuarios sugieren que el contenido multimedia ha sido eliminado y otros que solamente no se puede visualizar.

Aparentemente, el error en esta versión, no permite observar el contenido y deja el mensaje completamente en blanco con la hora al costado.

CRITICAL ALERT: Don't update to WhatsApp beta for Android 2.19.66: it might have a lot of issues for Status and Media!