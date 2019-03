"La tecnología digital revaloriza el vivo", dice

Para quienes gustan de la música, la cita de este viernes a las 20, en Tilcara, es la de un momento que se aguarda con alegría. Algunos ya andarán repasando sus viejas grabaciones, como si el oyente requiriera también de un ensayo, o recurriendo a la memoria, que siempre se nutre de canciones.

Podríamos decir que estuvo junto a artistas de la talla de Leda Valladares y de Luis Alberto Spinetta, que grabó con la guitarra de Juan Falú o que de ella dijo Mercedes Sosa: "Es mi sucesora", y acaso aún no estemos hablando directamente de esta cantante entrerriana, Liliana Herrero, quien nos dice que "voy a tocar en el Capec, y me da mucha alegría ir hasta Tilcara, donde tengo muchos amigos, y es siempre un mundo precioso con que me encuentro".

Agrega que con "la música, que alegra los corazones", ríe y subraya que "sobre todo en estos tiempos tan duros, extraños. Lo que voy a hacer es, primero, viejos temas. Voy con Pedro Rossi en guitarra, y armamos un repertorio con temas que hace mucho que no canto, y es algo que me renueva a mí, renueva los oídos también, renueva las ganas de tocar, y voy a hacer dos o tres temas del nuevo disco, que hice sobre canciones de Fito Páez".

El disco se llama "Canción Sobre Canción", pero Liliana nos recuerda que "es un tema suyo que en el disco no está. Digamos que es un chiste que me mandé, pero me di cuenta que lo que habíamos hecho era una intervención profunda sobre una parte de su obra. Fito tiene discos desde el año 84, y resolví tomar desde ese año al 99, ese arco temporal. Me pareció que ahí estaban los temas en los que estuve más involucrada".

Nos cuenta que "él vivió un tiempo con Horacio y conmigo en Rosario, y quería recostarme un poco en esa producción discográfica y musical, y al mismo tiempo contar un poco mi vida, esa parte de mi vida con él que fue y sigue siendo muy intensa, y que se tradujo en una enorme amistad, digamos que familiar. Este disco lo grabé con una banda grande, pero para hacerlo en vivo y en dúo vos tenés que reducir lo que preparaste a una guitarra y dos voces".

De vuelta en Jujuy

Promete dos o tres de esos temas, "y el resto del repertorio más antiguo, temas que vengo grabando desde el 87, debido justamente a Fito. Él participio en ’Liliana Herrero’, ’Esta Fulanita’ y ’La Isla del Tesoro’, mis tres primeros discos, donde intervino claramente. Además, hace tiempo que no voy a Jujuy y hay temas de discos que no he cantado ahí, así que habrá canciones de ’Este Tiempo’, de ’Maldigo’, cosas que he ido haciendo".

El sonido digital

"Canción Sobre Canción" nos dice que "sale recién este viernes justo a la venta, y después irá a parar a las tiendas digitales. Es lo que más se consume, pero yo sigo escuchando vinilos. Digo que es lo que lamentablemente más se consume porque el sonido se comprime demasiado, y no es el que más me gusta. Uno hace un esfuerzo enorme para hacer un disco con un gran sonido, pero cuanto más alta es la tecnología, más se comprime el sonido, y se oye menos que lo que uno grabó".

Reflexiona que "es algo que me preocupa bastante, y es algo que valoriza más el vivo, y valoriza el disco también. Aunque existan las tiendas digitales, espero que la gente no haya tirado sus bandejas, sus CD. Muchos estamos haciendo reparar las viejas bandejas de vinilos, la mía funciona perfectamente, por suerte. "Canción Sobre Canción" lo hicimos en CD, porque el vinilo era un procedimiento carísimo y no me dio el cuero para hacerlo".

Se despide, hasta el viernes, diciéndonos que "volver a Jujuy es maravilloso para mí, y espero que muchos se vayan hasta Tilcara para poder estar con ellos, compartir la música, la memoria también, un territorio, un tiempo", comenta.

"Y les llevo el disco para que la gente lo escuche", aclara antes de cortar la charla.

"Yo no sé cuándo volveré a Jujuy, y a veces la distribución no llega a todo el país, así que lo llevaré", concluyó finalmente.