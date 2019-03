Una ballena engulló a un buzo y después lo escupió, sano y salvo

Un buzo y fotógrafo que filmaba escenas de la vida marítima en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cuando fue engullido por una ballena ante la morada atónita de sus compañeros. El cetáceo se alejó del lugar y poco después escupió en una playa cercana al hombre, quien se encontraba sano y salvo.

"Supe al instante lo que había ocurrido", dijo Rainer Schimpf, de 51 años. "Sabía que una ballena había venido y me había llevado, y yo, de manera instintiva, contuve el aliento, asumiendo que me escupiría en algún lugar de las profundidades del Océano Índico", señaló a The Telegraph sobre lo ocurrido a unos 40 kilómetros del puerto Port Elizabeth, al este de la Ciudad del Cabo.

Efectivamente, eso fue exactamente lo que sucedió. Mientras todos quedaron estupefactos ante lo que ocurría, Schimpf contuvo la respiración hasta que la ballena lo escupió, junto a una gran cantidad de peces que también había atrapado.

"Podía sentir presión en las caderas", señaló, ya recuperado del gran susto. "No hay tiempo para el miedo en una situación así, tenés que usar tu instinto", sentenció.

Schimpf es director de la empresa Dive Expert Tours, que organiza buceos para aficionados y profesionales con el fin de observar la vida marina.