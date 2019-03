Atacó a golpes a su exnovia y quedó detenido

Un joven fue detenido el fin de semana pasado, luego de quedar registrado en las cámaras de seguridad de un local bailable cuando agredía con golpes de puños a su expareja, que luego de realizar incontables denuncias de violencia de género, decidió publicar su situación a través de su cuenta de la red social Facebook.

El video que la joven pone en evidencia a su expareja se viralizó en minutos en todas las plataformas de las redes sociales. Además la joven mostró fotocopias de una serie de denuncias que realizó en distintas sedes policiales y hasta el domingo pasado, no había tomado curso.

El hecho ocurrió el pasado 3 de marzo, donde la joven Belén Ranzoni fue atacada a golpes por parte de su expareja Maximiliano Palavecino. En la secuencia de las imágenes, claramente se ve como Palavecino ataca a golpes a su expareja ante la mirada de personas que serían sus amigos, ya que nadie se interpuso en el ataque.

Ante esta situación, Alejandro Bossatti quien está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual, tomó cartas en el asunto y solicitó el expediente que se tramitaba lentamente en la Seccional 62º del barrio Sargento Cabral de Alto Comedero, con la intervención del ayudante fiscal La Villa. Bossatti ordenó la detención de Palavecino, luego de recepcionar al menos otras cuatro denuncias que habían quedado "cajoneadas" en la seccional interviniente y luego de la denuncia mediática que la víctima realizó, se agilizaron recién los trámites judiciales.

"En ese mismo momento fui a realizar la denuncia en la Comisaría 62º de Alto Comedero, quedando así registrado su actuar violento. Sin ninguna respuesta y al obtener los vídeos, realicé una ampliación de la denuncia en la Comisaria de la Mujer, también en Alto Comedero aportando estas evidencias. Cabe recordar, que anteriormente he realizado numerosas denuncias por romperme objetos personales y violencia de género a esta persona, y hasta tuvo una perimetral que con el tiempo se venció", escribió en su muro de Facebook la joven víctima de violencia de género. "Por esto es que me vi en la necesidad de exponer la dolorosa situación que estoy viviendo y de la que no obtengo respuestas. El caso en estos momentos está en manos del Fiscal Alejandro Bosatti en la Fiscalía de Violencia de Género, en el Ministerio de la Acusación".

Expedientes ”cajoneados”

El Ministerio Público de la Acusación diseñó una nueva estructura en la investigación Penal Preparatoria y especializó a las fiscalías en distintos delitos para agilizar los trámites judiciales, pero al parecer algunos auxiliares de la Justicia continúan trabajando por su propia cuenta y apartan de la vista de los funcionarios, delitos tan delicados que, como éste caso, pueden terminar en fatalidades.

Sobre cuatro denuncias de una mujer víctima de violencia de género, solo se tomaron cartas en el asunto, una vez que la víctima decide exponer su situación en las redes sociales.

Pero vale decir que hasta la publicación, el fiscal especializado en estos delitos no conocía sobre el hecho. Resulta que el expediente estaba dormido en la Seccional 62º, donde debía estar a cargo el ayudante fiscal designado Martín Andres La Villa y se supone, a cargo de las investigaciones. Este caso no es aislado y se sabe que no es ni el primero ni va a ser el último que recibe este tratamiento en la Justicia.