Fallo a favor de los niños del "Hellen Keller" por su edificio

La Justicia hizo lugar al reclamo de padres de alumnos de la Escuela Especial Nº 7 "Helen Keller" que se oponían al traslado de los estudiantes de la Escuela "Tito Guerra" a ese edificio. El fallo consideró "arbitraria" la decisión del Ministerio de Educación de trasladarlos y que no contemplaba el derecho de los niños con discapacidad.

Se contempló que los niños con discapacidad tienen derechos "humanos". Los alumnos hipoacusia y multidiscapacidad.

La decisión se dio a conocer el pasado viernes, y dio lugar al amparo dejando sin efecto la resolución del Ministerio de Educación de trasladar a la Escuela "Tito Guerra" al edificio de la Escuela "Helen Keller", al que asisten niños hipoacúsicos. Fue emitido por la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy, expediente Nº C-110.002/18 caratulado "Amparo Genérico: Vargas, Laura Cecilia Y Otros C/ Estado Provincial".

"En los fundamentos tiene dos grandes ejes la sentencia, uno declara la resolución del Ministerio como arbitraria porque la misma no cuenta con la debida información científica que hubiera correspondido al caso", precisó, Amelia De Dios, abogada de los padres.

El fallo reconoce que las personas con discapacidad tienen "derechos humanos", con lo cual deben ser sujetos de derechos, y respetar el principio de progresividad, de modo que no puede haber una regresión en el reconocimiento de los mismos.

Es que entienden que compartir un edificio que fue construido en su totalidad para chicos hipoacúsicos, violaría el mencionado principio, y que la resolución no cumpe con la Convención de los derechos de las personas con discapacidad.

Reconoce que la educación de los chicos hipoacúsicos requiere de una arquitectura especial adaptada para estos chicos, que la Escuela "Helen Keller" cumple, por lo que se entiende que el argumento del Estado de "inclusión" pasa a segundo plano y se considera que sólo se buscaba solucionar un problema edilicio de la Escuela "Tito Guerra".

También se fundamentó en que no se realizó la debida comunicación y adaptación entre las escuelas. Entiende además que con el traslado se iba a poner en riesgo el normal desempeño de la Escuela "Helen Keller", y que provocaría el aniquilamiento de la idiosincrasia de ambas escuelas. "No tuvimos ningún tipo de comunicación ni de respuesta, no sabemos si están notificados", explicó la representante legal de los padres De Dios. Detalló que no obstante, se entra en una etapa en la que el Estado puede optar por un recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia. Calificando al fallo de ejemplar esperan que no se apele para evitar exponer a padres y niños a un nuevo procedimiento judicial. Con este fallo se beneficia al centenar de niños que asiste a la Escuela "Helen Keller", que asiste a diario, algunos de ellos itinerantes que están integrados a la escuela pública. Cabe recordar que el reclamo de los padres planteaban que no sólo había complicación en compartir el edificio sino porque implicaba una afectación en la educación de estos niños, porque el edificio fue construido para ellos, con pasillos grandes y aulas chicas. Precisó que la comunicación de ellos es visual, circular, para no tener atención dispersa, y que los niños que usan implantes cocleares tampoco debían estar expuestos a ambientes con ruido, que los perturbe. Planteó que se trata de estudios científicos que no se contempló en la resolución, que sumados a los fundamentos de los padres e informes de profesionales y de la defensoría de menores pesaron en el fallo. Ponderó también la fortaleza de los padres que tuvieron 30 días de acampe y siguieron adelante con el reclamo iniciado en marzo del 2018, ya que estimó "sufrieron destrato" de autoridades de Educación bajo amenaza de acciones legales. "El fallo es una prueba de que en realidad las mamás estuvieron defendiendo el derecho de los niños, y que quien no cumplió con defender este derecho es el Estado", precisó De Dios.

La escuela fue creada para los niños hipoacùsicos

La defensa de los niños tuvo entre sus fundamentos el tipo de establecimiento educativo y la historia de su creación.

La Escuela “Helen Keller” está dedicada a la atención, contención y asistencia técnico pedagógica de niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos y con patologías agregadas como síndrome de Humster, PC, TGD y otras, lo que su pone un abordaje pedagógico complejo.

De hecho, el establecimiento surgió por iniciativa de un grupo de padres de niños sordos y de la Asociación Cooperadora Apronis, quienes gestionaron y consiguieron la donación del inmueble donde funciona con el fin de construir la Escuela diferencial Nº 7 “Helen Keller” para sordos, dependiente del Consejo General de Educación de la Provincia.

En 2009 se inauguró la misma con todos los requerimientos para la educación de niños hipoacúsicos. El edificio fue diseñado y planificado en atención a las especiales necesidades de estos niños y teniendo en cuenta parámetros específicos. Entre ellos se destacan los altos costos que implica construir una escuela de estas características, única en la provincia.

Además es pública y trabaja como centro de derivación de toda la provincia para capacitación de los niños que concurren a escuelas inclusivas; y los que deben permanecer siempre en la institución debido a las patologías agregadas además de la hipoacusia.

Allí también evalúan a los niños por derivación de las Escuelas Especiales Nº 4 Burgos y Nº 3 Pelletier, y la Nº 14 de La Quiaca entre otras. En sus comienzos contaba con albergue y comedor, y sólo quedó este último.