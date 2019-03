Padre de víctima de femicidio denunció malos tratos en Anses

El miércoles pasado, Víctor Mamaní, padre de Nahir, víctima de un femicidio, se dirigió a la sede de Anses para hacer el trámite de acceso a la nueva Ley Brisa. Pero no pudo realizarlo debido "al desconocimiento de empleados sobre esa ley". Además, denunció que lo "trataron mal".

Desde principios de febrero se encuentra habilitado el sistema de turnos para iniciar el trámite para acceder a la reparación económica para niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidios prevista en la Ley Nº 27.452 denominada Ley Brisa.

Tras la muerte de su hija, Víctor Mamaní quedó a cargo de su nieta de 3 años. El padre de la pequeña, causante de ese crimen, fue condenado a prisión perpetua.

Además, Mamaní fue una de las personas que encabezó el pedido para que se apruebe el proyecto que finalmente fue sancionado como ley en julio del año pasado en el Congreso.

Tras haber sido habilitada, de inmediato se movilizó para acceder a esa reparación cuánto antes. Pero cuando trató de hacerlo, ocurrió lo que menos esperaba. "Lo que me hicieron pasar el miércoles pasado fue algo muy feo, una falta de respeto hacia mí, mi hija y mi nieta. Me tuvieron ahí de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, me atendieron muy mal", mencionó Víctor Mamaní, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Al respecto comentó que "primero y principal me dieron un turno mediante un papel escrito a mano porque no tenían impresora y me dijeron que no iba a tener problemas. Pero eso no ocurrió, cuando fui, el guardia no me quería dejar entrar por ese mismo papel, no me creía que tenía un turno".

Después de un momento de esperar afuera encontró al empleado que le había dado ese turno y pudo pasar para iniciar el trámite.

"Cuando me atendieron pasó algo insólito. El empleado que me atendió me dijo que ellos no están capacitados sobre esa ley porque es nueva y que recién llegaba de vacaciones. De inmediato se puso a averiguar sobre la ley", añadió.

Tras ese incomodo episodio, Mamaní le presentó la documentación pertinente que requiere esa reparación y cuando llegó el momento de exhibir el expediente judicial que constata que el asesino de su hija está condenado, le dijo que el documento debía ser el original. Por esa causa tuvo que dirigirse a Tribunales para hacer nuevamente ese trámite.

Se dirigió a Tribunales, "el juez no podía creer que me pidan el original, sin embargo me lo hizo. Antes de salir de Anses, el empleado me había dicho que al regresar me iba a dar prioridad para atenderme ya que había perdido toda la mañana prácticamente por culpa de ellos", remarcó.

Pero no fue así. "Al llegar, me dijo que no podía atenderme porque había mucha gente. Ya eran más de las 12 del mediodía. Le reclamé eso y me dijo que es un problema mío", situación que molestó a Mamaní.

De inmediato se dirigió a hablar con el gerente. "Lo más curioso fue que todo el tiempo que estuve dentro de Anses estaba acompañado de un efectivo policial, me sentí un delincuente. El gerente me mandó para hablar con otra persona, ya eran las 3 de la tarde. Me arrimé y le pedí que me atienda", señaló.

Cuando logró hablar con otra empleada, ésta le preguntó a nombre de quién había sacado el turno. "Le dije que lo hice a nombre mío pero lejos de explicarme, me empezó a gritar", añadió. Discutieron por eso y nuevamente fue a hablar con el gerente, siempre acompañado de un policía. "Le dije que cuando saqué el turno, en ningún momento me dijeron que lo tenía que hacer a nombre de la niña", concluyó.

“Llegué a mi casa y me puse a llorar”

Después de esperar otra vez que lo atiendan fue recibido por “el mismo empleado” que lo mandó a Tribunales y “ahí ocurrió lo peor”, dijo.

“El tipo me dijo que la nena debe tener el apellido del padre, del asesino de mi hija, cuando yo tengo la patria potestad sobre ella. Me dijo que él es el padre aunque está condenado, encima esa misma persona había visto mis papeles anteriormente. Noté claramente que no podían hacerme el trámite porque algo les faltaba y me estaban inventando excusas para que me vaya”, señaló.

“Me dio una bronca y tuve que irme, llegué a mi casa y me puse a llorar. Además de la situación tan dolorosa que pasamos tenemos que cruzarnos con cosas como esas”, indicó.

Después de ese día, Carlos Carrillo, gerente de Anses lo llamó para pedirle que nuevamente se acerque para poder solucionarle el inconveniente.

Carlos Carrillo habló sobre lo ocurrido con Víctor Mamaní

Carlos Carrillo, gerente de esa institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, indicó que estuvo al tanto de la situación de Víctor Mamaní y que “lo hice subir a mi despacho para explicarle que no tenía la documentación correcta. Había traído fotocopias cuando se requieren los originales, entre otras cuestiones”.

“Le dije que venga el lunes (por ayer) para que le gestionemos mediante la sede central de Buenos Aires y pueda realizar el trámite”, agregó.

En relación a la ley, aseguró que desde Anses recomiendan que para evitar problemas a la hora de presentar los documentos que llamen al 144 para asesorarse sobre todo lo que necesitan.

Principales requisitos

La Ley Brisa se otorga para menores de 21 años de edad o personas con discapacidad sin límite de edad, que sean hijos de víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género.

El trámite para adherirse debe realizarse a través de Anses

El trámite, que no requiere la participación de abogados ni gestores y es totalmente gratuito, se inicia solicitando un turno por teléfono al número 130 o a través del sitio web https://www.anses.gob.ar.

Pueden solicitar turnos por sí mismos las personas titulares a partir de los 18 años. Los menores de 18 años deberán solicitarlo a través de sus representantes legales (tutor/a, guardador/a o adoptante).

Para el mismo se deben presentar, entre otros documentos, el DNI del o la titular (original y copia).

Certificado único de discapacidad vigente, emitido por autoridad competente (si corresponde).

Los residentes argentinos tienen que acreditar residencia mínima de dos años de manera ininterrumpida y continua. Además constancia de domicilio actualizada, emitida por la Policía Federal u organismo público jurisdiccional competente.

También se requiere la partida de nacimiento o documentación que acredite vínculo con la madre.

Para conocer más sobre los requisitos y la documentación necesaria para acceder a esta reparación, consultar el siguiente enlace: www.ar gentina.gob.ar.

Para denunciar situaciones de violencia de género, comunicarse a la Línea Telefónica Nacional 144 que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. La Línea 144 se comunica luego con la Secretaría de Paridad de Género.